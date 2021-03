La diftèria s'està fent resistent als antibiòtics i podria convertir-se en una important amenaça mundial

La diftèria, una infecció relativament fàcil de prevenir, està evolucionant per fer-se resistent a diverses classes d'antibiòtics i en el futur podria provocar que les vacunes ja aprovades no fossin eficaços, segons adverteix un equip internacional d'investigadors del Regne Unit i l'Índia.





Vacuna contra la diftèria (EP)





Els investigadors, dirigits per científics de la Universitat de Cambridge (Regne Unit), afirmen que l'impacte de la pandèmia de COVID-19 en els calendaris de vacunació contra la diftèria, unit a l'augment del nombre d'infeccions, fa que la malaltia corri el risc de tornar a convertir-se en una important amenaça mundial.





La diftèria és una infecció molt contagiosa que pot afectar el nas i la gola, i de vegades a la pell. Si no es tracta, pot resultar mortal. Als països de renda alta, els nadons són vacunats contra la infecció. No obstant això, en els països d'ingressos baixos i mitjans, la malaltia encara pot causar infeccions esporàdiques o brots en comunitats no vacunades o parcialment vacunades. El nombre de casos de diftèria notificats a nivell mundial ha anat augmentant gradualment. En 2018, es van notificar 16.651 casos, més del doble de la mitjana anual de 1996-2017 (8.105 casos).





La diftèria està causada principalment pel bacteri 'Corynebacterium diphtheriae' i es transmet sobretot per la tos i els esternuts, o pel contacte proper amb algú infectat. En la majoria dels casos, el bacteri causa infeccions agudes, impulsades per la toxina diftèrica, que és l'objectiu principal de la vacuna. No obstant això, la C. diftèrica no toxigènica també pot causar malalties, sovint en forma d'infeccions sistèmiques.





En un estudi publicat a la revista 'Nature Communications', aquest equip internacional va utilitzar la genòmica per mapejar les infeccions, inclòs un subconjunt de l'Índia, on es van produir més de la meitat dels casos notificats a nivell mundial en 2018.





A l'analitzar els genomes de 61 bacteris aïllats de pacients i combinar-los amb 441 genomes disponibles públicament, els investigadors van poder construir un arbre filogenètic (un arbre genealògic genètic) per veure com es relacionen les infeccions i entendre com es propaguen. També van utilitzar aquesta informació per avaluar la presència de gens de resistència als antimicrobians (AMR) i la variació de les toxines.





Els investigadors van trobar grups de bacteris genèticament similars aïllades en diversos continents, sobretot a Àsia i Europa. Això indica que 'C. diphtheriae 'ha estat establerta en la població humana durant al menys més d'un segle, estenent-se per tot el món a mesura que les poblacions migraven.





El principal component causant de la malaltia de 'C. diphtheriae 'és la toxina diftèrica, codificada pel gen tox. Les vacunes es dirigeixen a aquest component. En total, els investigadors van trobar 18 variants diferents del gen tox, de les quals diverses tenien el potencial de canviar l'estructura de la toxina.





"La vacuna contra la diftèria és una de les més eficaces del món: està dissenyada per neutralitzar la toxina, de manera que qualsevol variant genètica que canviï l'estructura de la toxina podria tenir un impacte en l'eficàcia de la vacuna. Encara que les nostres dades no suggereixen que la vacuna que s'utilitza actualment sigui ineficaç, el fet que estiguem veient una diversitat cada vegada més gran de variants de la toxina suggereix que la vacuna, i els tractaments que es dirigeixen a la toxina, han de ser avaluats de manera regular ", adverteix el professor Gordon Doug, de l'Institut d'Immunologia Terapèutica i Malalties Infeccioses de Cambridge.





Les infeccions per diftèria solen tractar-se amb diverses classes d'antibiòtics. Tot i que s'ha informat de l'existència de 'C. diphtheriae 'resistents als antibiòtics, es desconeix en gran mesura l'abast d'aquesta resistència.





Quan l'equip va buscar gens que poguessin conferir algun grau de resistència als antimicrobians, va descobrir que el nombre mitjà de gens AMR per genoma augmentava cada dècada. Els genomes dels bacteris aïllades d'infeccions de la dècada més recent (2010-19) van mostrar el major nombre mitjà de gens AMR per genoma, gairebé quatre vegades més de mitjana que en la següent dècada més alta, la de 1990.





La eritromicina i la penicil·lina són els antibiòtics tradicionalment recomanats per tractar els casos confirmats de diftèria en fase inicial, tot i que hi ha diverses classes d'antibiòtics per tractar la infecció. L'equip va identificar variants resistents a sis d'aquestes classes en els aïllats de la dècada de 2010, més que en qualsevol altra dècada.