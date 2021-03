Desmantellada una festa amb 37 persones a l’interior d’un bar de Terrassa

La Policia Municipal de Terrassa va desmantellar diumenge, a les 0.45 h, una festa a l’interior d’un bar situat al carrer de Huelva, amb el carrer de les Cosidores. Quan els agents van accedir a l’interior de l’establiment, hi van localitzar un total de 37 persones, les quals van ser denunciades per incompliment de les restriccions per contenir la Covid-19.





Bar situat al carrer de Huelva, amb el carrer de les Cosidores- GOOGLE MAPS





El mateix diumenge, a les 5.29 h de la matinada, la Policia Municipal va intervenir en una altra festa en un bar del carrer de Granada, després de rebre la trucada d’un veí queixant-se pel soroll. Quan els agents van accedir al local hi van trobar a un total de 14 persones, que van quedar denunciades per incompliment de les restriccions en matèria de salut pública.





Al llarg del cap de setmana, la Policia Municipal ha interposat un total de 73 denúncies per incompliment de les restriccions per contenir la Covid-19. A banda de les 51 anteriorment esmentades, la Policia Municipal va interposar diumenge dues multes a persones que no duien la mascareta posada, i tres més per incompliment del toc de queda.





Pel que fa a dissabte, es va interposar una multa per no dur la mascareta posada; set més per incompliment del toc de queda, cinc de les quals van ser a un grup de persones que es trobaven, a les 22.13 h, al carrer del camí de la Senyora, i pertorbaven el descans del veïnat; i una a un establiment del carrer de Mossèn Àngel Rodamilans, per incomplir l’aforament permès.





Divendres van ser vuit les denúncies interposades per incompliment de les restriccions, dues de les quals van ser per a persones que circulaven sense dur la mascareta posada, una a una

persona que consumia alcohol a la via pública, tres per incompliment del toc de queda i dues a dos establiments que incomplien l’horari d’obertura permès.