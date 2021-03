Cornellà prohibeix que els patinets elèctrics puguin circular per les voreres

L'Ajuntament de Cornellà modifica l'Ordenança de Circulació de vehicles i Vianants actual per obligar els vehicles de mobilitat personal (VMP) i els cicles de més de dues rodes que circulin exclusivament per la calçada o pels carrils segregats/bici. La mesura, aprovada pel ple municipal, s'ha posat en marxa atenent el Reial Decret de Govern Central que va entrar en vigor el 2 de gener de 2021, i que modifica el reglament de vehicles i circulació en l'entorn urbà. Des de llavors, els patinets elèctrics passen a tenir consideració de vehicles, cosa que obliga els seus usuaris a complir les normes de circulació, com qualsevol altre conductor. L'objectiu és vetllar per la seguretat dels vianants i dels conductors d'aquests vehicles, resoldre problemes de convivència en l'espai públic i fomentar una mobilitat sostenible i segura.





La modificació de l'ordenança anirà acompanyada del reforç del dispositiu de la Guàrdia Urbana per sancionar els patinets que incompleixen la normativa. A més, des del consistori s'ha posat en marxa una campanya informativa adreçada als joves de la ciutat -principals usuaris d'aquests vehicles segons les estadístiques- sobre la normativa vigent, per promoure un ús responsable dels mateixos. La campanya es difondrà a través de xarxes socials i dels serveis de Joventut, i la Guàrdia Urbana també distribuirà un díptic informatiu a les sortides d'escoles i instituts.





CANVIS QUE AFECTEN ELS VMP





- No es pot circular per les voreres.





- És obligatori l'ús de casc homologat.





- Només una persona en un patinet VMP.





- Es pot circular pels carrils bici o per calçades 30 senyalitzades com a tal.





- Es pot circular per passejos, zones de vianants i carrers amb plataforma única, respectant les OOMM pel que fa a velocitat, distància de seguretat, etc.





- No es pot circular per autopistes, autovies, vies interurbanes o vies amb limitació de velocitat a 50 km/h.





- No es pot circular a més de 25 km/h.





- Desapareixen les tipologies de tipus A i B en els VMP.