Sabadell aprova una inversió de 350.000 euros per a construir el nou institut Narcisa Freixa i Cruells

La Junta de Govern local de Sabadell ha aprovat inicialment aquest matí l'adequació d'un solar, de 4.383,65 m2 situat entre la carretera de Barcelona i els carrers dels Calders i de Martí l'Humà, per a la posterior construcció del nou Institut Narcisa Freixas i Cruells. L'Ajuntament hi destinarà prop de 350.000 euros.





AJUNTAMENT DE SABADELL





L’actuació es fa en base a un acord entre l’Ajuntament de Sabadell i el departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per a construir el nou edifici que ha de substituir l’actual institut, ara ubicat provisionalment en uns mòduls prefabricats al carrer de Fra Luis de León.





En aquest moments el centre ofereix dues línies d’ESO, però en el futur serà de tres línies i ajudarà a millorar l’oferta d’ensenyaments d’educació secundària obligatòria i de batxillerat de la zona sud de la ciutat.





L’Ajuntament està treballant en la cessió definitiva del solar per tal que la Generalitat avanci el procés per a iniciar la construcció quan abans millor, ja que la necessitat és posar en funcionament l’equipament per al curs 2023-2024.