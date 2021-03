VÍDEO: L'actriu Najwa Nimri agredeix un periodista després de ser preguntada pels Goya

Captura de moment





L'actriu Najwa Nimri, coneguda per participar en sèries com 'Vis a Vis', 'La Casa de Paper' i per una llarga carrera al cinema, s'ha convertit en un dels noms més esmentats a Twitter per una situació molt poc agradable : ha agredit un periodista a l'ésser preguntada pels premis Goya d'aquest cap de setmana.





Al vídeo, es pot veure com l'actriu s'enfada clarament al veure els companys de la premsa: "¿Va de debò això?", pregunta indignada. Els periodistes es justifiquen explicant que el seu treball és preguntar, però això no calma a Nimri, que amenaça de propinar-un cop de peu.





A continuació. els periodistes s'aparten i el càmera, segueix gravant a l'actriu. Fins que aquesta es gira i li dona un cop. A sote podeu veure el vídeo: