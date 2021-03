Detenen un camioner a Bell-lloc d'Urgell per conduir ebri per la A-2

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dissabte a Bell-lloc d'Urgell (Lleida) un home de 40 anys, de nacionalitat ucraïnesa i veí de Viseu (Portugal), com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per conduir ebri un camió.





Mossos d'Esquadra (EP)









Al voltant de les 21.00 hores d'aquest dissabte, diversos conductors van alertar que un camió que circulava en ziga-zaga per l'autovia A-2, sentit Lleida, al terme municipal de Mollerussa i una patrulla de Mossos es va dirigir a la zona on se situava el camió que posava en perill la seguretat dels usuaris de la via, ha informat aquest dilluns la policia catalana en un comunicat.





Quan els agents van contactar amb el conductor per fer les comprovacions de documentació, van observar que presentava símptomes evidents de trobar-se sota els efectes de les begudes alcohòliques, amb ulls vidriosos, halitosi, parla pastosa i falta de coordinació.





En la prova d'alcoholèmia el conductor va donar un resultat positiu de 0,87 mil·ligrams d'alcohol per litre d'aire expirat, gairebé sis vegades per sobre del màxim permès, que en aquest cas era de 0,15.





El conductor del camió va quedar detingut per conduir en estat etílic i el vehicle va quedar immobilitzat.