Espanya condemna els "repetits atacs" dels huthis del Iemen contra l'Aràbia Saudita

El Govern d'Espanya ha condemnat aquest dimarts els "repetits atacs" executats pels huthis contra territori de l'Aràbia Saudita i ha indicat que "posen en risc la vida de civils" i "amenacen la seguretat regional".





La ministra d'Afers Estrangers, Arancha González Laia (EP)





"El Govern d'Espanya condemna els repetits atacs, reivindicats per la milícia Huthi del Iemen, que han patit recentment diversos centres de població a l'Aràbia Saudita", ha assenyalat el Ministeri d'Exteriors, Unió Europea i Cooperació a través d'un comunicat.





Així, ha ressaltat que aquests atacs "violen la sobirania de l'Aràbia Saudita" i ha demanat "l'estricte respecte de el Dret Humanitari", així com "un alto el foc immediat", davant la recrudescència de el conflicte, principalment a la província de Marib, i l'augment dels atacs dels huthis contra territori saudita.





El Ministeri ha ressaltat que aquesta mesura podria permetre "que les parts en el conflicte al Iemen acordin sota els auspicis de l'ONU una solució política que posi fi a uns enfrontaments que han causat nombroses víctimes i una greu crisi humanitària".





Diumenge, un dron llançat pels rebels va atacar la instal·lació petroliera de Ras Tanura i posteriorment els huthis van llançar un míssil balístic contra un barri on viuen milers d'empleats de la petroliera Aramco, segons Aràbia Saudita, que ha assenyalat que els atacs no van produir danys materials ni personals.





La coalició internacional que encapçala l'Aràbia Saudita ha assegurat haver interceptat durant els últims dies nombrosos drones carregats amb explosius i míssils balístics llançats contra diverses localitats de país, inclosa la capital, Riad.





Per la seva banda, els huthis s'han atribuït l'autoria d'aquests atacs i han assegurat que seguiran portant-los a terme fins que la coalició posi fi al bloqueig imposat al Iemen i als bombardejos contra les seves posicions al país.





La guerra al Iemen s'enfronta a el Govern reconegut internacionalment, encapçalat per Abdo Rabbu Mansur Hadi i recolzat per una coalició internacional liderada per Al-Riyad, i als huthis, recolzats per l'Iran. Els rebels controlen la capital, Sanà, i altres zones de nord i l'oest de país.





El conflicte ha patit una recrudescència durant els últims mesos, tot i els esforços internacionals de mediació, en una guerra que ha provocat la qual és la major crisi humanitària mundial. Actualment, gairebé el 80 per cent de la població, uns 24 milions de persones, necessiten ajuda.