El PP demana reactivar l'euroordre contra Puigdemont

El president de el Partit Popular, Pablo Casado, ha celebrat aquest dimarts que el ple de Parlament europeu hagi acceptar el suplicatori remès pel Tribunal Suprem pel qual se suspendrà la immunitat parlamentària de l'expresident de Catalunya Carles Puigdemont perquè pugui ser jutjat a Espanya per el seu paper en el 'Procés'.





Pablo Casado (EP)





"Els socis de Govern de Sánchez voten en contra d'aixecar la immunitat de Puigdemont per evitar que respongui davant la justícia espanyola per donar un cop a la legalitat i la unitat nacional", ha criticat Casado en un apunt al seu compte de Twitter, després que els quatre eurodiputats de Unides Podem votessin en contra aquest dilluns.





"Però no ho han aconseguit", ha reivindicat Casado uns minuts després de conèixer la votació, deixant clar que el Partit Popular Europeu "garanteix l'Estat de dret a Europa i Espanya".





Per la seva banda, l'eurodiputat del PP i portaveu de el Grup Popular Europeu d'Agricultura, Juan Ignacio Zoido, ha demanat que es reactivi l'euroordre perquè Puigdemont pugui "respondre davant la Justícia" després que la decisió de l'Eurocambra.





"Insistim des del Grup Popular Europeu i el PP en què era necessari i ja és una realitat, el Parlament Europeu ha retirat la immunitat a Puigdemont", ha escrit Zoido en un apunt al seu compte de Twitter, compartint una imatge de la votació a l'Eurocambra.





En la mateixa línia que Casado s'ha expressat el vicesecretari de Participació dels populars, Jaime de Olano, que ha criticat que el Govern de coalició tingui criteris dispars també en la votació, precisament, en la qual es decidia sobre la immunitat de Puigdemont.





"Veiem com una part de Govern vota en contra que s'aixequi aquesta immunitat, en aquest cas Podem, i el PSOE ha votat a favor. Com que això moltes altres coses, el fons anunciat per Sánchez que sembla que tampoc es posen d'acord, el mateix si parlem del CGPJ o de com gestionar els fons COVID ", ha lamentat.