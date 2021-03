Joan Laporta va gaudir ahir del seu primer dia com a nou president de el Futbol Club Barcelona visitant a la Ciutat Esportiva Joan Gamper de Sant Joan Despí, per visitar els jugadors i jugadores de el primer equip. Però, al seu torn, part de la seva junta directiva estava jugant un altre partit més important per poder ser investit president divendres que ve.





Segons informa El Confidencial, Laporta ha demanat a JB Capital, entitat propietat de Javier Botín, ja Banc Sabadell que li cobreixin l'aval de 125 milions d'euros necessari per prendre les regnes de el club blaugrana.





Segons aquestes fonts, Javier Botín, germà d'Ana Botín, presidenta de el Banc Santander, és qui està dirigint les negociacions en nom de la junta directiva de l'advocat català perquè diverses entitats financeres li concedeixin aquesta carta de solvència, sense la qual no podria ser nomenat president.





El mateix Botín, a través de JB Capital Markets, estaria disposat a assumir part de el risc, a què ja s'ha compromès Banc Sabadell.





Les dues entitats han declinat fer cap comentari sobre aquesta informació. Laporta, que té un familiar dins de l'entitat catalana, porta negociant temps aquesta fiança, fins al punt que va mantenir diverses reunions amb l'alta direcció de l'banc, encapçalada per Josep Oliu. El nou president té deu dies hàbils per rubricar la signatura, tot i que les converses estan molt avançades i el dirigent culer vol tancar aquesta mateixa setmana.









Laporta demana a Javier Botín i a Banc Sabadell un aval de 125 milions per poder presidir el Barça @EP





La consecució de l'aval no està sent fàcil perquè inicialment es comptava amb haver de garantir uns 100 milions d'euros. Atès que la junta directiva havia de ser d'uns 16 membres en primera instància, cada membre de l'òrgan de govern de l'Barça havia de posar actius per 6,25 milions. En el cas de Laporta, el nou president sortit de les urnes estava disposat a posar damunt de la taula un àtic de més de 300 metres quadrats situat a l'avinguda Diagonal, el valor de mercat podria superar els tres milions d'euros.





Però l'empitjorament de les previsions de pèrdues de el club blaugrana respecte a les estimacions realitzades per la directiva sortint de Josep Maria Bartomeu, principalment perquè no s'ha produït la volta de el públic a Camp Nou com s'havia calculat, ha provocat que l'aval es vagi inicialment als 125 milions. Però la quantitat podria tenir fins i tot de ser ampliada a final de temporada, quan es tanqui l'exercici, perquè el BARC a havia comptat amb arribar a el menys a quarts de final de la Champions League.





Un objectiu esportiu difícil després de la voluminosa derrota davant el PSG per 1-4 al coliseu blaugrana i que té el seu partit de tornada aquest dimecres al Parc dels Prínceps de París. En el cas de confirmar-se la previsible eliminació excepte remuntada històrica, l'entitat recaptaria 10 milions menys del previst quan va arrencar la competició 2020-2021. A aquest dèficit caldria afegir l'absència d'ingressos per la venda d'entrades, ja que l'adreça anterior comptava amb que el 40% de l'aforament pogués omplir-se a partir de febrer.





Fonts pròximes a la candidatura de Laporta creuen que la temporada actual acabarà amb números vermells de 150 milions, de manera que l'aval final s'encariria en 25 milions addicionals.





Posar aquesta garantia és vital per ser nomenat directiu i suposa una pressió important per a la junta, ja que en el cas que el club patís més pèrdues en el futur, les seves propietats personals podrien ser executades.





Un risc de què Bartomeu, com va avançar El Confidencial al juny, es va lliurar el passat any perquè el Govern va concedir una dispensa al Barça, a el Reial Madrid, a l'Ahtletic de Bilbao i a l'Atlètic Osasuna, els únics quatre clubs de primera que no són societats esportives, per no haver de computar l'any de l'covid com un exercici corrent.





La llei obliga les juntes directives d'aquestes quatre entitats esportives a avalar amb el seu patrimoni personal el 15% de l'pressupost anual, garanties que pot retirar en el cas que els clubs presentin beneficis recurrents. Així ha succeït fins ara, especialment en el Reial Madrid i al Barça, però l'impacte de la pandèmia ha estat de tal calibre que els quatre clubs amb règim especial saben que van a acabar amb números vermells molt rellevants.