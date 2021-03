El Govern central afirma que la decisió del PE suposa un suport a l'Estat de dret i la Justícia d'Espanya

Arancha González Laya (EP)





El Govern ha considerat aquest dimarts que la decisió de l'Eurocambra de retirar la immunitat parlamentària als eurodiputats de Junts Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí llança un missatge de suport a l'Estat de dret i la Justícia espanyola.





Així s'ha pronunciat la ministra d'Afers Estrangers, UE i Cooperació, Arancha González Laya, en una breu declaració difosa per Moncloa, en què ha defensat que el Govern ha apostat en tot moment pel diàleg i la negociació en aquest assumpte.





La ministra ha sostingut que amb el seu vot els eurodiputats han llançat un triple missatge. En primer lloc, que "un eurodiputat no pot prevaler-se de la seva condició per protegir-se de comparèixer davant justícies nacionals per possibles violacions de legislacions nacionals".





En segon lloc, ha afegit, s'ha llançat un missatge de "solidesa de l'Estat de dret d'Espanya, de respecte a la feina de la Justícia espanyola". I finalment, ha ressaltat, "que els problemes de Catalunya es resolen a Espanya, no a Europa".





"Aquesta és la línia que ha mantingut el Govern, tendint la mà a totes les forces polítiques catalanes per buscar una solució als problemes de Catalunya a través del diàleg i la negociació", ha defensat González Laya, que ha incidit que és el mateix missatge que s'ha fet arribar des del Parlament Europeu.