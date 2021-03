Desmantellen dos narcopisos a Cornellà on es distribuïa marihuana, haixix i cocaïna

Agents de la Policia Nacional, amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana de la localitat de Cornellà de Llobregat, han desmantellat dos narcopisos en la referida localitat del Baix Llobregat, en els quals van ser localitzades dues plantacions indoor de marihuana, així com altres quantitats de diferents substàncies estupefaents.





Amb motiu de l'operatiu dut a terme i dels registres practicats, van resultar detingudes tres persones de nacionalitat espanyola i una quarta colombiana, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric.





La investigació va començar a finals de l'any passat, en el marc de la col·laboració policial entre els dos cossos i amb l'objectiu de l'eradicació de diversos focus de venda de droga ubicats a narcopisos de la localitat de Cornellà. Aquests fets havien generat un increment de la sensació d'inseguretat entre el veïnat, sobretot en un dels habitatges que estava ocupada il·legalment, i en la que a causa de les disputes entre els consumidors que acudien a qualsevol hora del dia a comprar droga, havia hagut d'intervenir en reiterades actuacions la Guàrdia Urbana.





Iniciades les primeres indagacions, a través de la companyia elèctrica, es va tenir coneixement que a part de la venda a petita escala de droga, en tots dos domicilis s'estava produint un consum molt elevat de corrent elèctric, que superaria els 10.000 euros. A més ho era de forma fraudulenta mitjançant enganxades a les escomeses generals, amb el consegüent risc de sobrecàrrega i incendi per als habitatges confrontants. Aquest fet apuntaria al seu torn que al seu interior s'estarien duent a terme sengles cultius indoor de marihuana.





Gossos de raça perillosa custodiant les plantacions





Els responsables de les plantacions en les dues vivendes comptaven amb gossos de raça potencialment perillosa, mancant de la preceptiva autorització administrativa. Tot això amb un doble finalitat, dificultar l'acció policial, així com per evitar l'assalt de narcotraficants rivals que volguessin apoderar-se de la mercaderia, conegut en l'argot policial com bolcades.





En els registres practicats es van aprehendre 300 plantes de marihuana, marihuana amb un pes total de 29 kg., 52 grams de cocaïna, 104 gram d'haixix, i petites quantitats de droga sintètica. D'altra banda es va intervenir més de 1800 euros en efectiu en moneda petita i fraccionada, útils per a la manipulació, adulteració i processament de la droga, balances de precisió, maquinària i instruments per a la cura dels cultius, diverses armes blanques i una prohibida.





Les investigacions han estat portades a terme per agents de la Brigada Local de Policia Judicial, de la Comissaria de Cornellà, comptant amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana de Cornellà de Llobregat.