Anul·len la llibertat dels presos de l'1-O a Lledoners

JORDI SANCHEZ, JOSEP RULL I ANDREU, ORIOL JUNQUERAS, RAÚL ROMEVA I RUEDA, QUIM FORN (EP)







El Jutjat de Vigilància Penitenciària 5 de Catalunya ha acordat aquest dimarts anullar la progressió a tercer grau dels presos del 1-O en Lledoners (Barcelona), en estimar el recurs que la Fiscalia va presentar en contra de la seva semillibertat.





L'acte revoca la semillibertat per a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart i Quim Forn.





Fa dues setmanes, el mateix jutge va rebutjar suspendre cautelarment la progressió a tercer grau com va demanar la Fiscalia, i els va mantenir en tercer grau fins a prendre la decisió sobre el fons de l'assumpte, que ha publicat aquest dimarts.





El secretari general de Junts, Jordi Sànchez, i l'exconseller Raül Romeva han anunciat aquest dimarts que han rebut la comunicació que els retiren el tercer grau tant a ells com a la resta de presos independentistes de la presó de Lledoners (Barcelona).





"Ens treuen el tercer grau. Ens ho acaben de comunicar. De nou ens tanquen a la presó. No ens faran callar ni renunciar a seguir treballant per construir un país independent, plenament lliure, democràtic i pròsper. Seguim sense defallir", ha afirmat Sànchez.





Minuts abans, Romeva havia abandonat un debat organitzat per l'Institut Sobiranies al rebre una comunicació no oficial sobre que els retiren el règim de semillibertat: "Sabíem que en qualsevol moment podria arribar, sembla que ens ho comunicaran ara. Estic esperant que ens diguin alguna cosa. de moment és una comunicació no oficial però és possible que sigui imminent ".