Stephen Donant-Collins biografia a l'emperador Calígula i el compara amb Trump

Hi ha personatges la veritat històrica ha estat tergiversada per la llegenda i un d'ells és l'emperador Cayo Julio César Germànic August, que ha passat a la posteritat com Calígula. Ho ha estudiat amb exhaustiva documentació i contrastant els testimonis que ens van llegar els seus coetanis i les opinions de nombrosos historiadors posteriors Stephen Donant-Collins en la seva obra "Calígula. L'emperador boig de Roma "(L'Esfera dels Llibres), títol que és tributari, un cop més, de la llegenda, ja que el text d'aquesta obra s'esforça a donar una visió objectiva del personatge tenint en compte que, tal com donant-Collins indica, "tot i el catàleg d'autèntics delictes, escàndols i horrors que se li poden atribuir, Calígula ha estat malament representat durant segles".





Recorda l'autor la seva agitada infància i joventut, sotmès als capricis del seu antecessor, el pederasta emperador Tiberi, que va sotmetre a incomptables sevícies sexuals i va assassinar a bona part de la seva família, de manera que Cayo / Calígula "durant anys va viure aterrit de que el botxí cridés a la seva porta, de manera que aquest aprenentatge de supervivència va conformar la seva paranoic regnat ".





Reconeix que va iniciar el seu comandament amb un govern savi i prudent, "recuperar els procediments electorals democràtics", va millorar el sistema legal, va reformar el sistema impositiu, va realitzar inicialment una política internacional conservadora, va decretar una amnistia i va promoure nombroses obres públiques, gastant amb prodigalitat el tresor acumulat per Tiberi. Va ser també viatger incansable i va anar a Sicília, a les Galiies i a Germania, encara que no va aconseguir arribar a Britània. Afectat per una malaltia epidèmica que va assolar Roma en cert moment i que també ell va patir, va canviar des de llavors el seu caràcter i es va fer voluble, capritxós i cruel. A partir d'aquest punt va manar assassinar sense escrúpol, va perseguir enemics reals o imaginaris, va humiliar senadors i personatges principals, va destituir arbitràriament, va destrossar vides i patrimonis, va fer coses inimaginables (com actuar en teatre sent emperador i ordenar als seus soldats recollir petxines a la platja atlàntica enfront de les costes britàniques en lloc d'iniciar la invasió) i va gaudir veient decapitar o assotar. És clar que "segons augmentaven les víctimes de Calígula estava prenent forma un complot per assassinar". Va arribar a haver tres, però el que va prosperar va ser el promogut pel tribú de la Guàrdia Pretoriana Casio Querea amb moltes altres complicitats durant el Festival Palatino.





Donant-Collins desmenteix l'insaciable apetit sexual de Calígula, que afirma que ha estat invenció de cinema, i es planteja la qüestió capital del seu estat mental. Descarta una sèrie de patologies que li han estat atribuïdes per molt diversos autors i considera que "encara que sens dubte es va tornar paranoic, a la fi de la seva existència", això podria explicar-se per l'aterridora experiència que va patir després de la mort del seu pare, seguida de la de la seva mare i germans. En tot cas "la causa més creïble de l'comportament de Calígula va ser el trastorn bipolar abans conegut com depressió maniàtica".





Dit tot això aventura un estudi comparatiu entre l'emperador maleït i el president Trump, establint paral·lelismes i diferències. "Calígula tenia 24 anys i Trump havia complert els setanta, el primer gaudia d'un poder absolut," mentre que Trump només podria somiar amb alguna cosa així ", aquell era un home instruït i aquest té dificultats per expressar-se, no li agrada llegir i utilitza un vocabulari limitat. D'altra banda, "en termes de política, Calígula i Trump són pols oposats. "Algunes de les polítiques de Calígula, particularment si parlem d'infraestructures públiques, eren ambiciosament innovadores i avançades ... encara que cares .... i si bé Trump s'ha definit sempre com a emprenedor, progressista, les seves polítiques han estat invariablement regressives ".





¿En què s'assemblen llavors? "Tant Calígula com Trump comparteixen trets narcisistes ... (i) sociopàtics ... aparent falta de rubor o de culpa pel que diuen o fan ... reconèixer errors mai va formar part de l'agenda de Calígula, ni forma part de la Trump ... els sociòpates també mostren una ferma creença de ser els millors de la seva feina amb escreix ... tots dos exhibeixen el seu desig d'humiliar als seus adversaris ". Dit tot això planteja uns interrogants que deixa oberts sobre l'estat mental d'un i altre. "Les proves d'inestabilitat mental de Calígula són moltes i convincents. Què hi ha del seny del president Trump? ". I es pregunta si el seu enfocament de govern inusual, de vegades heterodox, sovint irregular, és un tret d'inestabilitat mental o de desordre de personalitat i si els seus aparents distraccions, la seva despreocupació per la veritat es poden explicar per demència senil. Tot la qual cosa el porta a concloure: "sospito que, com en el cas de Cayo Germànic Cèsar August, a llarg termini la història no tractarà bé a president Donald John Trump".