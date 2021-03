Un estudi relaciona l'augment del pol·len amb més contagis per COVID-19

Quan els nivells de pol·len en l'aire són més alts, s'observen majors taxes d'infecció pel SARS-CoV-2, segons els resultats d'un estudi a gran escala realitzat per un equip internacional dirigit per investigadors de la Universitat Tècnica de Munic i el Helmholtz Zentrum Munic (Alemanya).





Pacient al·lèrgica al pol·len (EP)





A la primavera de 2020, el brot de la pandèmia de coronavirus va semblar coincidir amb l'estació del pol·len dels arbres a l'hemisferi nord. Aquestes observacions van portar a un equip internacional d'investigadors a realitzar una àmplia investigació. Aquests científics volien saber si hi ha una relació demostrable entre les concentracions de pol·len en l'aire i les taxes d'infecció de la SARS-CoV-2.





L'equip va recopilar dades sobre les concentracions de pol·len en l'aire, les condicions meteorològiques i les infeccions pel SRES-COV-2, tenint en compte la variació de les taxes d'infecció d'un dia a un altre i el nombre total de proves positives. En els seus càlculs, l'equip també va incloure dades sobre la densitat de població i els efectes de les mesures de confinament. Els 154 investigadors van analitzar les dades sobre el pol·len de 130 estacions de 31 països dels cinc continents.





L'equip va demostrar que el pol·len transportat per l'aire pot explicar, de mitjana, el 44 per cent de la variació de les taxes d'infecció, i que la humitat i la temperatura de l'aire també influeixen en alguns casos. Durant els intervals sense confinament, les taxes d'infecció eren de mitjana un 4 per cent més altes amb cada augment de 100 grans de pol·len en l'aire per metre cúbic.





En algunes ciutats alemanyes, es van registrar concentracions de fins a 500 grans de pol·len per metre cúbic al dia durant l'estudi, el que va suposar un augment global de les taxes d'infecció de més del 20 per cent. No obstant això, en les regions en què es van aplicar normes de confinament, les xifres d'infecció van ser, de mitjana, només la meitat amb concentracions de pol·len comparables.





Les altes concentracions de pol·len provoquen una resposta immunitària més feble en les vies respiratòries als virus que poden causar tos i refredats. Quan un virus entra al cos, les cèl·lules infectades solen enviar proteïnes missatgers. Aquest és també el cas de la SARS-CoV-2. Aquestes proteïnes, conegudes com interferons antivirals, indiquen a les cèl·lules properes que augmentin les seves defenses antivirals per mantenir a ratlla als invasors. A més, s'activa una resposta inflamatòria adequada per combatre els virus.





Però si les concentracions de pol·len en l'aire són elevades i s'inhalen els grans de pol·len amb les partícules de virus, es generen menys interferons antivirals. La mateixa resposta inflamatòria beneficiosa també es veu afectada. Per tant, en els dies amb una alta concentració de pol·len, es pot produir un augment de nombre de malalties respiratòries. Això també és vàlid per a la COVID-19, segons aquests autors. El fet que els individus siguin al·lèrgics als diferents tipus de pol·len és irrellevant.





"No es pot evitar l'exposició al pol·len en l'aire. Per tant, cal informar les persones dels grups d'alt risc que les altes concentracions de pol·len en l'aire provoquen una major susceptibilitat a les infeccions virals de les vies respiratòries ", explica Stefanie Gilles, primera autora de l'estudi.





Claudia Traidl-Hoffmann, darrera autora de la Recerca i professora de Medicina Ambiental, aconsella a les persones d'alt risc que vigilin les previsions de pol·len durant els propers mesos i portin una mascareta amb filtre de partícules quan les concentracions de pol·len són altes, perquè " pot mantenir tant el virus com el pol·len fora de les vies respiratòries ".