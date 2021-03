Itàlia es converteix en el primer país europeu que produirà la vacuna russa 'Sputnik V'

La Cambra de Comerç Italo-Russa (CCIR) ha anunciat un acord entre el Fons Rus d'Inversió Directa (RDIF, per les sigles en anglès) i l'empresa Adienne Srl per a la producció de la vacuna russa 'Sputnik V' a Itàlia, convertint-se així en el primer contracte europeu per a la producció de la vacuna.





Vacuna russa Sputnik V (EP)





Aquesta associació permetrà disposar de 10 milions de dosis per a finals d'any i s'espera que la producció comenci al juliol. Adienne Srl està situada a la província del nord italiana de Monza i Brianza i forma part d'un important grup suís, Adienne Pharma & Biotech.





"Les empreses italianes són estratègiques, tenen habilitats i competències úniques en el panorama europeu i són capaços d'afrontar el mercat amb flexibilitat i rapidesa. L'acord entre Rússia i la nostra empresa associada és el primer amb un soci europeu. És un acord històric que mostra l'estat de salut de les relacions entre els nostres dos països i subratlla com les empreses italianes saben veure més enllà de les polèmiques polítiques. En aquests moments la creació d'una vacuna segura i a l'abast de tots és fonamental per sortir d'aquesta situació d'inestabilitat per la salut pública, les empreses i les economies dels nostres països. Hem fet una 'cursa de relleus' sense afiliació política ni banderes ", ha comentat al respecte el president de la Cambra de Comerç Italo-Russa, Vincenzo Trani.





Mentrestant, la relació entre els desenvolupadors de la vacuna i les autoritats europees s'ha tensat encara més en els últims dies. De fet, aquest mateix dilluns han exigit una "disculpa pública" de la presidenta de Consell d'Administració de l'Agència Europea del Medicament (EMA, per les sigles en anglès), Christa Wirthumer-Hoche, per demanar als Estats membre que no aprovessin la vacuna russa fins que no acabi l'avaluació de l'organisme regulador europeu, que va començar la setmana passada.





Hongria ha aprovat 'Sputnik V' i està vacunant ja a la seva població, mentre República Txeca i Eslovàquia també han demanat dosi i diuen que no esperaran a l'aprovació de l'EMA. Preguntada per la possibilitat que Àustria doni el mateix pas, Wirthumer-Hoche va assenyalar aquest dilluns en declaracions a la televisió austríaca ORF que "és una cosa comparable a la ruleta russa" i va desaconsellar la seva aprovació per part dels països comunitaris fins que no es pronunciï l'EMA.