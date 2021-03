Jupol protesta contra l'"abandonament" del Govern després de la sentència de l'1-O

Membres del sindicat policial Jupol s'han concentrat aquest dimarts al matí davant la Ciutat de la Justícia de Barcelona per criticar l ' "abandonament" que asseguren haver patit per part de Govern al no dotar-los de mitjans per afrontar les protestes després de la sentència contra els impulsors de l'1-O, a l'octubre del 2019.





Manifestació de JUPOL - EP





"Entenem que no es van prendre les mesures necessàries ni es van dotar dels mitjans necessaris als nostres companys, amb el resultat de més de 300 companys lesionats i algun d'ells de gravetat alta", ha afirmat el portaveu de Jupol, Pablo Pérez, que ha titllat de terrorisme del carrer dels fets succeïts a Catalunya.





Jupol ha convocat la concentració coincidint amb la declaració com investigat de director general de la Policia, Francisco Pardo Piqueras, arran d'una denúncia del propi sindicat per l'operatiu policial d'aquells dies, i en què també està sent investigat el director adjunt operatiu (DAO) del cos, José Ángel González.