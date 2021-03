Fecasarm porta al TSJC les noves restriccions d'horaris de la restauració

La patronal Fecasarm ha portat de nou les restriccions aprovades per la Generalitat davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i ha criticat el Govern per imposar "de manera sistemàtica i totalment arbitrària" les mesures.





Terrassa buida d'un bar a Barcelona (EP)





En un comunicat aquest dimarts, l'entitat assegura que les noves restriccions horàries no tenen base científica, ja que no es justifica que no es permeti servir sopars, realitzar servei de bar en sales de concerts o obrir els restaurants de centres comercials.





El recurs, el tretzè presentat per Fecasarm, reclama al TSJC que suspengui les restriccions i assegura que la meitat de la restauració i el 80% de l'oci nocturn es troba "en situació de fallida".





L'associació ha assegurat que hi ha un sistema que permetria la reobertura de locals interiors "amb un 100% de seguretat per als usuaris", i que consisteix en permetre l'accés només a persones que acreditin un test amb resultat negatiu en les últimes 72 hores o que estiguin vacunades.





A més, proposa la instal·lació de "uns aparells que ja funcionen a UVI d'hospitals" i que, assegura, elimina la pràctica totalitat de la Covid-19 de l'aire i les superfícies.