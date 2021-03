El Barça, davant el repte d'apel·lar a la dignitat contra el PSG a la Champions

El Barça afronta el partit de tornada dels vuitens de final de la Champions d'aquest dimecres al Parc dels Prínceps de París en un molt bon moment anímic, reenganxat a la Lliga (en segona plaça a només tres punts de l'líder Atlètic de Madrid ) amb bitllet per a la final de la Copa, positives sensacions després de setze partits de lliga sense perdre i sense encaixar un sol gol en les quatre últimes confrontacions.





Encara condicionat clarament, en aquest segon "round" continental contra els parisencs, pel dolorós i ignominiós 1 a 4 encaixat davant el PSG en l'anada al Camp Nou "res i s impossible" ha verbalitzat aquest dimarts l'actual tècnic holandès i un dels símbols blaugranes a la Copa d'Europa, Ronald Koeman que, com alguns més, no llança la tovallola.





Sense el gran central uruguaià, Ronald Araujo que no ha pogut recuperarar-se de les seves molèsties però amb els il·lusionants i "elèctrics" planter Ilaix Moriba i Konrad de la Fuente a la llista de convocats (segueixen també Trincao i Riqui Puig ) l'equip de Koeman que ja ha tingut l'ocasió de conversar amb el nou president, Joan Laporta, durant el viatge a París, s'enfronta al quadre de Mauricio Pochettino amb totes les opcions obertes en Lliga i una més que merescuda presència a la finalíssima de el torneig de l'KO de el 17 d'abril a l'Estadi de la Cartuja sevillana (davant l'Athletic Club) després d'una altra remuntada davant el Sevilla.





El terme "miracle" es queda curt per definir el que significaria remuntar a l'PSG al seu feu i aconseguir les classificació per als quarts de final de la Lliga de Campions, però el Barça té l'obligació d'apel·lar a la dignitat ia realitzar un solvent partit. A favor seu: un molt bon ambient en un vestidor liderat, més que mai, per Messi.





Messi i els seus companys, davant el repte d'apel·lar a la dignitat davant el PSG a la Champions Foto @EP





Leo, a menys de tres mesos de quedar alliberat contractualment de l'entitat blauigrana, té moltes decisions que prendre. L'espera una conversa crucial amb Laporta, encara que va ser dels primers a felicitar el flamant màxim mandatari després de la important jornada electoral d'el 7M. De moment, ha tornat a somriure a la gespa, en bona mesura, per la irrupció al seu costat de joves talents i el bon estat de forma de les "vaques sagrades" de l'equip.





Al costat del de Rosario, Koeman ha convocat per al duel d'aquest dimecres a Ter Stegen, Dest, Busquets, Griezman n, Braithwait i, Dembélé, Riqui Puig, Neto, Lenglet, Pedri, Trincao, Jordi Alba, Matheus, De Jong, Umtit i, Junior, Iñaki Peña, Ilaix, Mingueza i Konrad.





Del filial, el tècnic holandès segueix comptant, per tant, amb els ja habituals Mingueza i Peña, juntament amb Ilaix Morib que, després de la seva irrupció de lliga al Ramón Sánchez Pizjuán sevillà amb el seu primer gol amb l'equip "sènior" barcelonista, podria debutar a la màxima competició europea.





Es presenta, en qualsevol cas, un partit apassionant. Fa quatre anys, per aquestes dates, el Barça va fulminar per 6 a 1 a l'PSG també a la Champions encara que en un volcànic i impressionant Camp Nou. Aquella nit, Messi va liderar al costat del seu gran amic Neymar (amb el qual vol tornar a jugar si o si segons li consta a Catalunyapress) en un equip dirigit per ... Luis Enrique.