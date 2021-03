Podria la marihuana ajudar a combatre el coronavirus?

Un equip d'investigació del Centre Mèdic Rabin a Beilinson (Israel) va administrar un dels components de la marihuana, el cannabidiol (CBD), a un grup d'onze pacients en estat greu per Covid-19 obtenint uns resultats molt prometedors, segons informa Jerusalem post.





Foto d'Esteban Lopez en Unsplash







Dels onze pacients, vuit van millorar notablement el seu estat de salut, i van obtenir l'alta mèdica en un termini d'entre set i 30 dies. Els altres tres pacients van morir.





Els investigadors dirigits pel Dr. Moshe Yeshurun, cap de la Unitat de Medul·la Òssia del Centre Mèdic Rabin, assenyalen que les troballes encara són massa limitats per derivar una conclusió concreta sobre la influència del cànnabis en el curs de la malaltia. No obstant això, sí són suficients per obrir una nova investigació amb un grup més gran de pacients amb Covid-19.





Yeshurun i el seu equip van decidir provar el CBD en pacients amb coronavirus causa de l'èxit que han tingut en la reducció d'infeccions en pacients que s'han sotmès a trasplantaments de medul·la òssia. Els pacients que reben trasplantaments de medul·la òssia corren el risc de desenvolupar complicacions quan les cèl·lules trasplantades del donant identifiquen el receptor com estrany.





Això pot desencadenar una reacció que porti a les cèl·lules donades a atacar el pacient que va rebre el trasplantament. Yeshurun i el seu equip han descobert que Cannabidiol minimitza aquest risc.





"Després de donar l'oli de cànnabis, vam veure una caiguda en els signes de la infecció i això és definitivament encoratjador i dóna una base per continuar la investigació", va dir el Dr. Iliya Kagan, cap de la Unitat de Cures Intensives de l'hospital, sobre l'estudi recent sobre el coronavirus.









Els investigadors han assenyalat a Jerusalem Post que l'hospital es troba en aquest moment reclutant pacients per participar en un estudi més extens per explorar l'efecte del CBD sobre el Covid-19.