Ericsson no participarà en el MWC 2021 de Barcelona per la situació al voltant de l'Covid-19

El fabricant suec de telecomunicacions Ericsson ha anunciat que no participarà en l'edició de 2021 del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, que està previst que se celebri entre el 28 de juny a l'1 de juliol, a causa de la situació actual com a conseqüència del brot del Covid-19.





Börje Ekholm, CEO d'Ericsson, al MWC 2019 - EP





"En vista dels continus efectes del Covid-19 i tenint en compte que la nostra principal responsabilitat és la salut i el benestar de la nostra gent, hem decidit no participar en el MWC 2021", ha confirmat la companyia en un comunicat.





En aquest sentit, Ericsson detalla que aquesta "dura decisió" és el reflex del seu compromís amb la gestió de la pandèmia "des del punt de vista de les persones i en relació a la seva mobilitat", mentre es desenvolupen els programes de vacunació en tot el món.





Així mateix, el fabricant suec ha indicat que espera tornar a participar en futurs esdeveniments i seguir col·laborant estretament amb la GSMA, l'associació que engloba la indústria de la telefonia mòbil, i els seus socis del sector.





Ericsson ja va ser una de les primeres grans empreses internacionals que va anunciar el 2020 la seva decisió de no participar al MWC, que va acabar sent cancel·lat a causa de l'expansió del brot del Covid-19 i després que una trentena d'empreses haguessin anunciat que no assistirien.





Després de l'anunci d'Ericsson, la GSMA, entitat organitzadora de l'MWC, ha assenyalat que respecten la decisió del fabricant suec i esperen donar la benvinguda a la companyia de nou a Barcelona per a futures edicions del Mobile World Congress.





Referent a això, admet que són "conscients" que no serà possible per a tots assistir al MWC Barcelona 2021 i remarca que, per això, han desenvolupat una plataforma d'esdeveniments virtuals "líder en la indústria" que garantirà que tothom pugui gaudir de la "experiència única" del MWC.





"Les opcions presencials i virtuals s'ofereixen perquè tots els amics del MWC Barcelona puguin assistir i participar d'una manera adequada a les seves necessitats", assegura.





PLA DE SALUT I SEGURETAT





L'anunci d'Ericsson es produeix un dia després que la GSMA hagi presentat el seu pla de salut i seguretat per a l'edició de 2021 del MWC de Barcelona, anomenat 'Committed Community', dissenyat amb un enfocament per nivells que permetrà "crear un entorn segur per a personal, treballadors, expositors, visitants, proveïdors, socis i comunitat local ".





Aquest pla, que podria anar sent modificat en funció de com evolucioni la pandèmia, s'ha elaborat en coordinació amb la Conselleria d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i la Comissió Tècnica del Procicat, i ha estat aprovat per aquestes.





Entre altres mesures, preveu proves freqüents, rastreig de contactes, entorns sense contacte, renovació del càtering, control de l'ocupació, millores en la infraestructura de les instal·lacions, augment del personal mèdic i compromisos personals com mantenir la distància social.





Per exemple, els assistents a l'esdeveniment, que la GSMA preveu que oscil·len entre 45.000 i 50.000, hauran de portar un test ràpid negatiu vàlid per accedir al recinte i hauran de repetir-ho cada 72 hores, per al que seran avisats a través d'una aplicació mòbil.