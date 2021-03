Quins són els països més influents d'Amèrica Llatina?

Foto d'Isabela Kronemberger a Unsplash





Mèxic, Brasil i Argentina són els països llatinoamericans amb major influència, segons l'últim informe 'Global Soft Power Index 2021' de la consultora Brand Finance, en què Alemanya ha arrabassat el primer lloc als Estats Units, que cau fins a la sisena posició, i s'ha convertit en la nació més influent del món.





Aquest any, el rànquing incorpora a 12 nous països llatinoamericans, conformant un total de 19 nacions de la regió en l'informe.





Les noves incorporacions són Uruguai (56), Cuba (58), Panamà (60), Paraguai (64), Costa Rica (68), República Dominicana (73), Jamaica (77), Bolívia (85), Equador (91) , Guatemala (101), Hondures (102) i Trinitat i Tobago (103).





En la classificació de 2021, el Brasil, en el lloc 35, Argentina, en la posició 41, i Mèxic, amb el lloc 44, ocupen els tres primers llocs llatins i són els únics països de la regió entre els 50 més influents del món.





L'informe ha destacat que els tres països comparteixen categories amb puntuacions per sobre de la mitjana de la mitjana en categoria com 'Bon lloc per visitar', 'Líders en esport' (Argentina i Brasil en major mesura), 'gent amigable' i ' divertida '.





Així mateix, comparteixen trets comuns en els pilars pitjor valorats, com són 'economia estable', dins de l'àrea de Negocis i Comerç, així com en Educació i Ciència. Addicionalment, la gestió de la crisi de Covid-19 ha penalitzat a tots els països llatinoamericans per les baixes qualificacions rebudes.





En aquest sentit, el Brasil (1,4), Veneçuela (1,6) i Mèxic (1,9) són els països que pitjor qualificació obtenen en la gestió Covid-19. Per contra, Uruguai (3,5), Panamà, Paraguai i Costa Rica, tots dos amb 3,3 punts, Colòmbia (3,1) i Perú (3) són els més ben qualificats.





L'estudi indica que l'Argentina i Colòmbia són els països llatinoamericans que milloren més el seu nivell d'influència, en contracti amb Veneçuela, que cau en picat 37 llocs fins al lloc 92 per l'entrada de nous països en el rànquing.





"A l'igual que qualsevol negoci, els països llatinoamericans tenen l'oportunitat d'establir la seva pròpia estratègia de marca-país basada en les seves fortaleses o tractant de reforçar les seves debilitats", ha destacat el director de Brand Finance Amèriques, Laurence Newell.