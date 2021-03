El TEDH condemna Espanya per ingerència "desproporcionada" en la llibertat d'expressió

El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha condemnat aquest dimarts a Espanya a pagar un total de 32.240 euros a dues persones que van ser condemnades per criticar a una jutge en una carta publicada al 'Diari de Terol' el 2010, en el marc d'un procés judicial que els afectava, al considerar que van ser víctimes d'una "interferència desproporcionada" en el seu dret a la llibertat d'expressió.





Tribunal Europeu de Drets Humans - EP





El TEDH ha determinat que Espanya ha vulnerat l'article 10 de la Convenció Europea de Drets Humans perquè la condemna que van rebre --pagar una multa de 2.400 euros cadascun amb una pena alternativa de presó, danys morals a la jutgessa per 3.000 euros i publicar la fallada en el mateix mitjà, amb un cost de 2.758,80 euros-, "va ser una interferència desproporcionada en el seu dret a la llibertat d'expressió i, per tant, no 'necessària en una societat democràtica'".





En conseqüència, els magistrats han condemnat --per cinc vots a favor i dos en contra- a Espanya a pagar a cada demandant 16.120 euros -6.779 per danys pecuniaris, 6.000 per danys no pecuniaris i 3.341 per costes i despeses--.





Els fets es remunten al 2007, quan l'Ajuntament d'Aguilar de Alfambra (Terol) va declarar nul el procediment iniciat per l'empresa minera WBB per obtenir una llicència administrativa per a realitzar activitats classificades, al considerar que s'havia d'analitzar amb més profunditat l'impacte mediambiental del projecte .





La companyia va iniciar un procés contenciós-administratiu davant un jutjat de Terol, que va fallar a favor de WBB basant-se l'informe d'un pèrit independent nomenat pel propi jutjat. La jutge també va cridar l'atenció sobre el fet que el tècnic que havia elaborat l'informe que va permetre anul·lar el procediment era família d'un dels ara demandants davant el TEDH i membre de l'ONG ecologista Plataforma Ciutadana Aguilar Natural.





L'Ajuntament va impugnar la decisió i, mentre es resolia el recurs --que finalment va ser rebutjat--, els dos demandants van publicar l'11 de març de 2010 una carta al 'Diari de Terol' en què acusaven a la jutge de "parcialitat "," falta de competència "i de fer un" trist treball ". "Com jutgessa, senyora, representa el poder de l'Estat (...). Té l'autoritat però no representa la Justícia", van escriure.





Per aquesta missiva, els seus dos autors van ser condemnats en un procés incoat per la Fiscalia per un delicte d'insults greus amb publicitat, sentència que va ser confirmada per l'Audiència Provincial. Van acudir llavors al Tribunal Constitucional que, tot i la intervenció del Ministeri Públic a favor dels condemnats, va rebutjar la seva recurs d'empara argumentant que havien excedit els límits de la llibertat d'expressió.





UNA CRÍTICA PREVISIBLE





Ara, el TEDH ha corregit a les autoritats espanyoles a l'entendre que "les acusacions realitzades pels demandants en la seva carta eren crítiques que un jutge podia esperar rebre en l'exercici de les seves funcions, no estaven totalment desproveïdes de base fàctica i, per tant, no han de ser interpretades com un atac personal gratuït, sinó com un comentari just sobre un assumpte d'importància pública ".





A més, ha assenyalat que, si bé pot ser necessari protegir els jutges de greus atacs infundats, sobretot tenint en compte que en molts països no tenen dret de rèplica, "això no pot tenir l'efecte de prohibir als individus que expressen les seues opinions a través de judici de valor amb una suficient base fàctica sobre assumptes d'interès públic relacionats amb el funcionament del sistema judicial o de prohibir qualsevol crítica ".





Per tot això, ha considerat que "no sembla que les declaracions en qüestió hagin excedit el límit del permissible", subratllant que la jutgessa, com a "part d'una institució fonamental de l'Estat, era subjecte d'uns límits més amplis de crítica acceptable que els ciutadans ordinaris ".





El tribunal europeu també ha criticat les sancions imposades als condemnats. En aquest sentit, ha retret que "no eren les menors possibles", ja que s'havia pena de presó si no pagaven la multa, al temps que ha recalcat que, encara que ho haguessin estat, en tot cas constitueixen una sanció penal que "inevitablement tenen un efecte dissuasori "en l'exercici de la llibertat d'expressió.





vot discrepant





No obstant això, els jutges MaríaElósegui i Georgios A. Serghides han emès un vot discrepant en què defensen que les autoritats espanyoles van dur a terme una ponderació adequada dels dos drets en conflicte.





"El Tribunal ha de respectar el marge d'apreciació dels estats", han sostingut, esgrimint que, si bé el dret penal ha de ser l'últim recurs, "això no vol dir que no s'hagi d'utilitzar per limitar difamacions, insults, atacs gratuïts i discursos racials ".





També s'han desmarcat de l'opinió majoritària pel que fa a la proporcionalitat de les sancions, ja que segons la seva opinió eren "moderades" si es té en compte "la gravetat de les acusacions dels demandants, el dany causat a la reputació de la jutgessa "i que la multa era 2.400 euros davant el límit màxim de 3.360.