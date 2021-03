Detenen un home que conduïa quadruplicant la taxa d'alcoholèmia a Tarragona

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 6 de març a un home, de 35 anys, per presumptament conduir quadruplicant la taxa d'alcoholèmia i sense carnet a Montbrió de Camp (Tarragona), segons un comunicat.









Els fets van passar cap a les 17 hores, quan un agent fora de servei, va observar un vehicle que circulava de manera erràtica per la població i que estacionava sobre de la vorera.





El conductor va sortir del cotxe i va entrar en un establiment per comprar 12 llaunes de cervesa, i al sortir, l'agent es va identificar com a policia i li va agafar les claus perquè no pogués pujar al vehicle, mentre el conductor l'amenaçava.





Una patrulla de Mossos li va realitzar una prova d'alcoholèmia, i va donar un resultat de 1,13 mg / l d'alcohol en aire expirat, quadruplicant la taxa permesa, i van comprovar que no disposava de permís de conduir classe B.





Els Mossos el van detenir per un presumpte delicte d'amenaces, conduir sense carnet de conduir i sota els efectes de l'alcohol, i el detingut passarà les pròximes hores a disposició judicial davant del jutjat en funcions de guàrdia de Reus (Tarragona).