Més del 70% dels partits polítics van eludir l'examen del Tribunal de Comptes el 2019

Set de cada deu partits polítics, majoritàriament de petita implantació territorial, van eludir l'examen del Tribunal de Comptes a les seves despeses de campanya de les eleccions municipals de 2019, i entre els que sí que ho van fer va haver un 16% que va presentar la documentació fora de termini.





En l'informe, el Tribunal de Comptes assenyala que, de les 1.664 formacions polítiques que estaven obligades a presentar la comptabilitat relativa a aquest procés electoral, només 478 han complert amb aquesta obligació, el que suposa un 28,7%.





El Tribunal de Comptes havia posat a disposició dels partits la seva seu electrònica i el seu registre telemàtic per a rebre la documentació, però ni tan sols els que es van sotmetre a examen la van presentar a temps: 65 d'aquestes formacions ho van fer fora del termini legalment establert, la qual que suposa un 13,60% del total.





Segons precisa la institució que presideix Maria José De la Fuente, les 1.186 formacions que no van remetre la comptabilitat electoral "són, majoritàriament, d'implantació territorial molt reduïda, havent presentat candidatura només en un municipi". Això sí, cap d'aquests partits podrà percebre subvencions electorals per aquella campanya.





45,8 MILIONS DEDICATS A LES ELECCIONS

En l'informe s'assenyala que les diferents formacions polítiques van declarar recursos per un total de 45.790.000 d'euros, dels quals el 1,46% del total procedien d'aportacions privades; el 39,57%, d'endeutament bancari; el 27,34%, dels avenços de subvencions electorals; el 31,41%, d'aportacions realitzades pels respectius partits; i el 0,22, d'altres ingressos.





Pel que fa a les aportacions privades, 6 formacions no van complir tot els requisits identificatius exigits en la llei electoral i en un cas es van superar els 10.000 euros que figura com a límit en la legislació, per la qual cosa es resta de les subvencions electorals.





Les despeses regulars que han estat considerats justificades han ascendit a 49.070.000 d'euros, dels quals 27.430.000 corresponen a operacions electorals ordinàries i 21.640.000 a l'enviament directe i personal de propaganda electoral.





DEFICIÈNCIES

Entre les deficiències detectades, el Tribunal assenyala que un total de 783.146 euros declarats pels partits no tenien naturalesa electoral, altres 44.200 euros no estaven permesos, 35.880 euros van ser escomesos fora del termini i 103.843 euros no van ser degudament justificats.





També es van identificar 56.939 euros de despeses electorals del pagament de no es té constància.

Així mateix, vuit formacions polítiques han incorregut en despeses electorals en emissores de televisió local, que no estan autoritzats per la llei electoral, i el seu import també se'ls descomptarà de les subvencions.





A més, 35 formacions van superar el límit de despesa, per un import total excedit de 401.265,94 euros. La majoria d'elles, 32, el van superar en un percentatge superior a l'1%. Igualment, el límit de despeses de publicitat exterior ha estat sobrepassat per 13 formacions, amb un total excedit de 26.099,81 euros; i el límit de publicitat en premsa i ràdio ha estat superat per 10 formacions, amb un total excedit de 20.621,83 euros.





Es reflecteixen, igualment, en l'informe altres incompliments legals en el procés electoral com ara l'existència de fons no ingressats en comptes electorals, la concurrència de deutes pendents de pagament amb proveïdors o creditors i la realització de pagaments un cop superat el límit temporal per a disposar dels saldos dels comptes electorals.





REBAIXAR LA SUBVENCIÓ DE 20 FORMACIONS

Per tot això, el Tribunal ha realitzat propostes de reducció de la subvenció en relació amb 20 formacions polítiques, per un import total de 45.223,83 euros, per haver incorregut en les irregularitats i deficiències que donen lloc a això d'acord amb el que disposa la Instrucció del Tribunal de Comptes aplicable a aquest procés electoral.





En tot cas, el control que el Tribunal de Comptes porta a terme en relació amb els ingressos i despeses resultants dels processos electorals no finalitza amb la fiscalització específica de les comptabilitats electorals, ja que l'activitat economicofinancera derivada d'aquells ha de quedar integrada en els corresponents comptes anuals consolidats dels partits polítics que han de presentar-les d'acord amb la normativa.





Com a recomanació, el Tribunal de Comptes demana, entre altres coses, adoptar mesures per a aclarir els límits de despesa i vincular aquest límit amb el nombre d'electors, més que amb el nombre d'empadronats, regular millor els microcrèdits que fan servir els partits i aprofitar més les noves tecnologies per controlar millor els comptes de campanya.





Finalment, un total de 46 formacions polítiques s'han reunit els requisits per percebre la subvenció específica per 'mailing', l'enviament directe i personal als electors de sobres i paperetes electorals o de propaganda i publicitat electoral. Això sí, el Tribunal recomana avaluar l'eficiència material i econòmica dels enviaments i estudiar un nou procediment, més d'acord amb l'actual desenvolupament dels mitjans i tècniques d'informació.