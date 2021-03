Sanitat vol tancar perimetralment les CCAA per Setmana Santa i durant el pont de Sant Josep

El Ministeri de Sanitat ha proposat a les comunitats autònomes tancar perimetralment entre el 17 i el 21 de març de 2021 a aquells territoris en què sigui festiu el dia 19 de març pel pont de Sant Josep, i des del 26 de març al 9 d'abril, període de Setmana Santa.





Carolina Darias





Així s'estableix en l'esborrany, que el Ministeri de Sanitat va presentar aquest dimecres a les comunitats autònomes durant el ple de Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut (CISNS). En el mateix, s'exclou d'aquesta limitació a les Canàries i les Balears, on l'entrada en els seus territoris es limitarà als supòsits que estableix el Reial Decret 926/2020 de 25 d'octubre.





A més, el departament que dirigeix Carolina Darias proposa limitar durant aquestes dates la mobilitat nocturna "com a màxim" entre les 23.00 hores i les 6.00 hores, i la reunions a un màxim de quatre persones en espais públics tancats i sis a oberts, llevat que es tracti de convivents. En espais privats les reunions es limitaran a convivents.





En l'esborrany, que serà debatut aquest dimecres, Sanitat aconsella a les comunitats autònomes no baixar el nivell d'alerta en què es troba, "tot i que els indicadors siguin favorables", durant les dues setmanes prèvies a l'inici de la Setmana Santa (des del 12 de març), mantenint així les mesures establertes en aquest moment o, fins i tot, augmentar-les si l'evolució dels indicadors així ho exigís.





Pel que fa a les celebracions i esdeveniments massius, s'aconsella no celebrar esdeveniments massius de qualsevol índole que impliquin aglomeracions o concentració de persones; s'assenyala que els esdeveniments en espais tancats hauran de seguir les normes d'aforament i altres mesures establertes en el document de 'Actuacions de resposta coordinada pel control de la transmissió del Covid-19 segons el nivell d'alerta de cada comunitat autònoma', i tindran en compte el que estableix l'article 7.3 i 4 de el Reial Decret 926/2020 de 25 d'octubre i el que estableixen els decrets de les comunitats autònomes.





De la mateixa manera, Sanitat advoca per realitzar una campanya institucional per evitar la relaxació de comportaments, amb el lema 'No vam salvar setmanes, vam salvar vides', així com incloure la integració en les estratègies de comunicació d'elements dirigits a reduir l'impacte de la 'fatiga pandèmica 'a les mesures de control i plantejar els escenaris de risc previstos incloent l'esperança que aporten els bons resultats de les vacunes utilitzades per al control de l'epidèmia.