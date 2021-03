ERC, Junts i la CUP no arriben a "cap acord destacable" després de la reunió

La reunió conjunta entre ERC, Junts i la CUP per negociar la composició de la Mesa de Parlament ha conclòs sense "cap acord destacable" i s'han emplaçat a seguir reunint-se.





MÉS INFORMACIÓ El ple de constitució de Parlament serà el divendres 12 a les 10.00 hores

Façana del Parlament (EP)









Ho ha dit la CUP en un comunicat, després que els tres partits hagin mantingut una trobada per primera vegada de manera conjunta per buscar un acord de cara a la propera legislatura, ja que fins ara les trobades havien estat bilaterals.





Els 'cupaires' han reiterat a ERC i Junts la importància que li donen a la Mesa de la Cambra en aquesta legislatura, que exigeixen que garanteixi que al Parlament "es pugui parlar de tot" i que ells s'obren a assumir la Presidència per aconseguir-ho.





Consideren que s'ha de garantir la sobirania de Parlament "davant les amenaces, discursos d'odi i coaccions de l'extrema dreta i davant les ingerències constants del Tribunal Constitucional".





Així mateix, la CUP ha insistit en la necessitat d'arribar a pactes concrets per fer front "a la profunda crisi social, econòmica i democràtica", com una renda bàsica universal, regular el preu de lloguer de manera efectiva, enfortir el sector públic i impulsar una industrialització que avanci cap a la transició ecològica i que generi ocupació estable i de qualitat, a més de concretar l'exercici del dret a l'autodeterminació.





En un altre comunicat, Junts ha assegurat que la trobada "ha servit per continuar avançant en la consolidació de majories independentistes", però no ha revelat més detalls.





A més, fonts d'ERC han explicat que seguiran treballant entre els tres partits a "les pròximes hores per tirar endavant un projecte independentista i d'esquerres" tant al Parlament com en el pròxim Govern.





ACORD ABANS DEL DIVENDRES

Els tres partits busquen un acord abans del ple de constitució de Parlament d'aquest divendres, en què s'elegirà el president de la Cambra i la resta de membres de la Mesa.





Si arriben a un pacte podrien arribar a ocupar cinc dels set llocs de la Mesa i la principal incògnita és quin partit es queda amb la Presidència de Parlament: la CUP està disposada a assumir aquest càrrec, però Junts considera que li correspon a la seva formació aquest posat perquè fins ara sempre ho ha ostentat el segon partit independentista més votat.





No obstant això, de moment el PSC i els comuns són els únics que han postulat a un diputat per presidir el Parlament: els socialistes a la viceprimera secretària del partit, Eva Granados, i els comuns a què anava com a número dos a les eleccions, Joan Carles Gallego.





Les dues propostes tenen difícil arribar aconseguir el seu objectiu, tot i que no es poden descartar definitivament, tenint en compte la falta d'acord que de moment han mostrat les forces independentistes per proposar un candidat de consens i fer valer la seva majoria d'escons a l'hemicicle, en una votació que és secreta.