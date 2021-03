La Fundació La Caixa i Accenture s'uneixen per formar 10.000 persones

La Fundació La Caixa i la Fundació Accenture han unit esforços per proporcionar formació digital a un total de 10.000 persones en risc d'exclusió de tot Espanya i millorar les seves possibilitat de trobar una feina i de relacionar-se amb el seu entorn.





Imatge de les formacions (EP)









En un comunicat, la Fundació La Caixa ha assenyalat que la pandèmia del coronavirus ha provocat un "canvi brusc" en la manera de treballar i relacionar-se, que ha fet imprescindible l'ús de les noves tecnologies per a les tasques diàries.





La Fundació Accenture oferirà a través de la plataforma Empra +, un ampli ventall de recursos pedagògics en línia per a desenvolupar un procés formatiu semipresencial.





Per la seva banda, el programa d'inserció sociolaboral de la Fundació La Caixa Incopora impulsarà el desenvolupament d'aquesta formació per mitjà dels professionals de les entitats socials col·laboradores per fer possible que aquests recursos arribin a qui ho necessiten.





El sotsdirector general de la Fundació La Caixa, Marc Simón, ha assegurat que abans de la pandèmia calia assumir el repte digital, però "ara simplement és imprescindible", i ha subratllat que la iniciativa vol que les persones més vulnerables no es quedin enrere .





Dóna feina + posa a disposició dels tècnics material per treballar en el desenvolupament de les competències digitals que permetran als usuaris mostrar-se oberts davant la transformació i l'experiència digital, així com millorar les competències de comunicació dels participants.





L'any passat es van realitzar proves pilot a Santander, Valladolid, València i Múrcia a través de quatre entitats socials, amb l'objectiu de testejar el funcionament del projecte i la seva eficàcia.