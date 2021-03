Els Reis presidiran dijous l'acte pel Dia Europeu de les Víctimes del Terrorisme al Palau Reial

Els Reis presidiran aquest dijous, al costat de el president de Govern, Pedro Sánchez, l'acte que d'Estat de reconeixement i memòria a totes les víctimes del terrorisme que se celebrarà al Palau Reial amb motiu del Dia Europeu de les Víctimes de Terrorisme, al aniversari dels atemptats de l'11 de març del 2004.





Reis d'Espanya (EP)





L'acte es desenvoluparà a partir de les 16.00 hores als Jardins del Palau Reial de Madrid i en ell està previst que el Rei Felip VI prengui la paraula, segons ha informat Casa Reial.





A més dels Reis i Sánchez, també assistiran representants de les institucions comunitàries europees, tal com ha avançat la portaveu de Govern i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, en la roda de premsa posterior a Consell de Ministres.





Montero ha recordat també que aquest Dia Europeu de les Víctimes del Terrorisme es va fixar l'11 de març precisament després de la qual atemptats de Madrid de 2004.





"Des de llavors, cada any Europa recorda a les víctimes del terrorisme i es fa un homenatge a totes elles i als seus familiars. Sobretot se celebra aquesta data per no oblidar mai, per preservar la memòria, i per reafirmar les nostres profundes conviccions democràtiques", ha recalcat.