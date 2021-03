Aragonès creu que "el Govern ha de redoblar esforços pel diàleg amb agents socials i econòmics"

El president de la Generalitat de Catalunya en funcions, Pere Aragonès, ha assenyalat aquest dimarts que el Govern que el nou Govern ha de "redoblar esforços pel diàleg amb agents socials i econòmics" per construir una economia productiva, competitiva i innovadora.





Pere Aragonès (EP)





En la primera reunió telemàtica del mandat de la Junta Directiva de Pimec, Aragonès ha assenyalat que --en cas de ser investit president de la Generalitat-- seguirà liderant el treball per part de les institucions per la reconstrucció i la reactivació de país com a prioritat .





Sobre l'oportunitat que suposen els fons de recuperació europeus, el president de la Generalitat en funcions ha subratllat que han de servir per reforçar l'estructura de sistema productiu, crear un producte de qualitat, augmentar la competitivitat i millorar l'obertura al mercat exterior "a través d' inversions en projectes tractors "que puguin arrossegar a tota la cadena de valor.





Aragonès ha recordat que la Generalitat ha dedicat 800 milions d'euros a través de diverses convocatòries d'ajudes als diferents sectors de la indústria per la crisi de la pandèmia del coronavirus.





Pel que fa al comentari del president de Pimec, Antoni Cañete, de "pensar sempre primer en petit", Aragonès ho ha reafirmat assenyalant que el primer és pensar en les pimes que donen feina a el 70% dels treballadors de país.





COMISSIONAT NEXT GENERATION

Una de les propostes realitzades per Aragonès durant la campanya electoral que ha recordat en la trobada telemàtic és la voluntat de crear un comissionat Next Generation que situï una persona de referència al comandament d'aquesta línia d'ajuts, per a la qual ha destacat com a persona idònia per la seva "claredat, visió innovadora i estratègica" al membre d'ERC Miquel Puig.





Per la seva banda, el president de la patronal de Pimec, Antoni Cañete, ha demanat a la Generalitat situar les pimes al centre, no fer les mateixes normatives per a grans i petites empreses, crear un equip de Govern fort i treballar en el disseny dels pressupostos per a la reactivació de Catalunya.





Sobre la decisió del jutge de vigilància penitenciària de revocar el tercer grau als presos de Lledoners, Aragonès ha comentat que "deixa en evidència que deixar la política en mans del codi penar fa que els problemes s'enquistin i s'allunyi la solució".