Iceta reivindica la necessitat de reprendre la taula de diàleg amb Catalunya

El ministre de Política Territorial i Funció Pública, Miquel Iceta, ha reivindicat aquest dimarts la necessitat de reprendre la taula de diàleg amb Catalunya malgrat la decisió de l'Eurocambra de suspendre la immunitat a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont perquè sigui jutjat a Espanya.





Miquel Iceta (EP)









Així s'ha expressat Iceta durant la sessió de control a Govern al Senat després d'una pregunta del portaveu de JxCAT, Josep Lluís Cleries, que ha demanat explicacions al també líder de PSC pel que considera que és una "persecució política" contra l'expresident de la Generalitat fugat a Bèlgica.





En la rèplica, Iceta ha volgut reivindicar les últimes actuacions de Govern a Catalunya i ha recordat la visita del cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, a la fàbrica de Seat; el seu suport als Mossos durant els disturbis per Pablo Hasel i l'adjudicació de la producció de diversos trens per part de Renfe.





Per això, ha reafirmat el compromís de l'Executiu "amb el retrobament" a Catalunya emplaçant Junts a unir-se a la taula de diàleg entre el Govern central i l'Executiu català que surti de les negociacions després de les eleccions del passat 14 de febrer.





Així, Iceta també ha tingut unes paraules per a ERC, recordant el suport que va donar al Congrés dels Diputats a la seva moció per emplaçar a reprendre aquesta taula de diàleg: "Aquí treballarem i, si de veritat hi ha voluntat, aquí ens retrobarem".





Sobre la votació de l'Eurocambra respecte al suplicatori de Puigdemont, Iceta ha assegurat que el Govern respecta la separació de poders i ha recriminat a Cleries que "atribueixin" a l'Executiu decisions que corresponen a la Fiscalia o votacions del Parlament Europeu.





"Accepto les votacions de les càmeres democràtiques i vostès crec que no busquen el retrobament sinó que busquen la topada i això crec que és un greu error", ha sentenciat Iceta.