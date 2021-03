CaixaBank tanca una emissió de deute subordinat 'verd' de 1.000 milions d'euros

CaixaBank ha tancat una emissió de deute subordinat Tier 2 amb etiqueta 'verd' de 1.000 milions d'euros, per la qual ha rebut una demanda que ha triplicat l'oferta, segons ha informat l'entitat.





Seu de Caixabank (EP)









El preu de referència inicial de 'midswap' més 195 punts bàsics s'ha rebaixat fins a 'midswap' més 163 punts bàsics a causa de l'alta demanda.





Es tracta d'una emissió de bons a un termini de 10 anys i 3 mesos, amb opció de cancel·lar anticipadament el bo a partir del cinquè any. Aquesta emissió és la primera d'un bo verd subordinat en format Tier 2 per part d'un banc espanyol.





Els bons pagaran un cupó fix anual de l'1,25%, el que representa el cupó sota ofert per CaixaBank en una emissió de deute subordinat.





Els bons cotitzaran a la Borsa de Dublín i els col·locadors als quals s'ha donat mandat són Bank of America, CaixaBank, JP Morgan, Nomura i Société Générale. D'acord amb aquests bancs, un 72% dels bons ha estat adjudicat a inversors reconeguts en el mercat com a inversors socialment responsables (SRI) i, entre aquests, el 67% compta amb el major reconeixement en inversió responsable ( 'Dark SRI') .





L'emissió espera comptar amb una qualificació Ba1 / BBB- / BBB- per Moody 's, S & P i Fitch. Els bancs col·locadors d'aquesta nova emissió han estat BofA Securities, CaixaBank, JP Morgan, Nomura i Société Générale.





CaixaBank ha comunicat que, a través d'aquesta emissió, canalitzarà fons per finançar projectes que contribueixin a una sostenibilitat mediambiental, com ara la reducció de gasos d'efecte hivernacle, la prevenció de la contaminació i l'adaptació al canvi climàtic. Concretament, destinarà els fons captats a promoure els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 7 (energia assequible i no contaminant) i 9 (indústria, innovació i infraestructures).





BANC EUROPEU AMB MÉS VOLUM DE BONS ESG EMESOS EN EUROS

Aquesta ha estat la cinquena emissió de CaixaBank sota el marc de bons verds, socials i sostenibles (la segona en 2021) que l'entitat va publicar a l'agost de 2019 per donar suport als Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, després de l'emissió d'un bo verd a vuit anys al febrer de 2021, un bo verd a sis anys al novembre de 2020 i dos bons socials al setembre de 2019 i juliol de 2020.





Els cinc bons sumen un valor conjunt de 5.000 milions d'euros, el que converteix a CaixaBank al banc europeu amb més volum de bons ESG (mediambientals, socials i de governança) emesos en el mercat de crèdit euro.





OFERTA DE RECOMPRA

De forma simultània a aquesta nova emissió, CaixaBank ha llançat al mercat una oferta pública de compra sobre un bo subordinat existent amb un valor nominal de 1.000 milions d'euros, amb venciment el 2027 i opció de cancel·lació anticipada al febrer de 2022 (ISIN XS1565131213) .





Segons l'entitat, l'operació posa de manifest l'esforç que està realitzant en optimitzar el cost de la seva estructura de capital, ja que aquest exercici li permetrà estalviar el cost dels futurs cupons dels bons recomprats, al mateix temps que ofereix liquiditat als inversors que vulguin mantenir la seva exposició en deute subordinat de banc.





L'oferta de compra compta amb l'autorització prèvia del Banc Central Europeu, és completament voluntària i estarà oberta als bonistes que vulguin vendre els seus bons a un preu de 103,10%. El calendari de l'operació estableix com a data límit el proper 16 de març per a aquells forquilles que vulguin acollir-se a l'oferta.