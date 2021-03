El coronavirus evoluciona i muta en diferents variants per escapar a les actuals vacunes, segons un estudi

Un nou estudi sobre les variants de la SARS-CoV-2 al Regne Unit i Sud-àfrica prediu que les vacunes actuals i certs anticossos monoclonals poden ser menys eficaços per neutralitzar aquestes variants.









Micrografia electrònica de rastreig acolorida d'una cèl·lula apoptòtica (blau) molt infectada amb partícules de virus SARS-COV-2 (groc), aïllada d'una mostra d'un pacient (EP)













Les prediccions de l'estudi, publicades ahir a la revista 'Nature', s'estan confirmant ara amb els primers resultats de la vacuna Novavax, per exemple. L'empresa va informar el 28 de gener que la vacuna tenia una eficàcia de gairebé el 90 per cent en l'assaig de l'empresa al Regne Unit, però només del 49,4 per cent en el seu assaig a Sud-àfrica, on la majoria dels casos de COVID-19 estan causats per la variant B.1.351.





"El nostre estudi i les noves dades de l'assaig clínic demostren que el virus es desplaça en una direcció que li fa escapar de les nostres actuals vacunes i teràpies dirigides contra la proteïna pic de virus. Si la propagació desenfrenada de virus continua i s'acumulen més mutacions crítiques , pot ser que estiguem condemnats a perseguir contínuament la SARS-CoV-2 en evolució, com hem fet durant molt de temps amb el virus de la grip. Aquestes consideracions exigeixen que aturem la transmissió de virus tan aviat com sigui factible, redoblant les nostres mesures de mitigació i accelerant el desplegament de la vacuna", explica Daivd Ho, de la Universitat de Columbia (Estats Units).





Ho i el seu equip van descobrir que els anticossos de les mostres de sang preses de persones inoculades amb la vacuna Moderna o Pfizer eren menys eficaços per neutralitzar les dues variants, la B.1.1.7, que va sorgir el setembre passat a Anglaterra, i la B.1.351, que va sorgir a Sud-àfrica a la fi de 2020. contra la variant de Regne Unit, la neutralització es va reduir en aproximadament 2 vegades, però contra la variant de Sud-àfrica, la neutralització es va reduir entre 6,5 i 8,5 vegades.





"És poc probable que la pèrdua d'aproximadament 2 vegades de l'activitat neutralitzadora contra la variant de Regne Unit tingui un impacte advers a causa del gran 'matalàs' d'activitat residual d'anticossos neutralitzadors, i ho veiem reflectit en els resultats de Novavax, on la vacuna va ser 85,6 per cent efectiva contra la variant de Regne Unit ", argumenta.





Les dades de l'estudi de Ho sobre la pèrdua d'activitat neutralitzant contra la variant sud-africana, però, són més preocupants. "La caiguda de l'activitat neutralitzadora contra la variant sud-africana és apreciable, i ara estem veient, basant-nos en els resultats de Novavax, que això està causant una reducció de l'eficàcia protectora", assenyala.





El nou estudi no va examinar la variant més recent trobada al Brasil (B.1.1.28), però donada la similitud de les mutacions dels pics entre les variants del Brasil i Sud-àfrica, Ho diu que la variant del Brasil hauria comportar-se de manera similar a la de Sud-àfrica.





L'estudi també va descobrir que certs anticossos monoclonals utilitzats actualment per tractar els pacients de COVID-19 poden no funcionar contra la variant sud-africana. I, segons els resultats obtinguts amb plasma de pacients que es van infectar en una fase anterior de la pandèmia, la variant B.1.351 de Sud-àfrica té el potencial de causar una reinfecció.