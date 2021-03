Antoni Cañete, de Pimec, espera que Aragonès presideixi la Generalitat i que hi hagi "diàleg, diàleg i diàleg"

El president de la patronal Pimec, Antoni Cañete, ha dit aquest dimarts al vicepresident en funcions de la Generalitat, Pere Aragonès, que s'espera que sigui el pròxim president, i li ha demanat "diàleg, diàleg i diàleg" per crear riquesa i ocupació en Catalunya.





Antoni Cañete (EP)









Ho ha afirmat davant Aragonès, amb qui ha compartit la primera reunió telemàtica del mandat de la nova Junta Directiva de Pimec, presidida per Cañete després de guanyar les eleccions de la patronal.





Cañete també ha dit que suspendre al tercer grau dels líders independentistes, "lluny de caminar a la solució, reforça els extrems", en referència a la decisió del jutge de vigilància penitenciària anunciada aquest mateix dimarts.





Ha demanat a Aragonès que el pròxim Govern situï a les pimes en el centre, que no faci les mateixes normatives per a grans i petites empreses, que pensi sempre "primer en petit", que conformi un equip fort i que treballi en uns pressupostos per reactivar Catalunya.





MEDALLA D'OR A JOSEP GONZÁLEZ

Cañete ha anunciat a la Junta que Pimec ha acordat lliurar el màxim reconeixement, amb la medalla d'or de la patronal, a què ha estat durant les últimes dècades el president, Josep González.





Per al nou mandat, ha anunciat "un nou model de governança" que inclourà eines innovadores com una plataforma digital, 'Pimec Comunity', que servirà per a la gestió i participació de la patronal.





A més, ha destacat que s'ha inclòs a dues dones a les vicepresidències del comitè executiu de l'entitat.





ACTIVISME EMPRESARIAL

Cañete ha recordat el seu lema en campanya electoral de 'Activisme empresarial', que pretén dur a terme en els propers anys al comandament de Pimec, a més de lluitar per un "capitalisme més inclusiu".





També ha manifestat davant Aragonès que Pimec està preparada per presentar propostes de cara a la reactivació de Catalunya i que el Govern trobarà a la patronal "diàleg, lleialtat institucional i compromís per fer créixer" Catalunya.





PERE ARAGONÈS

Aragonès, que ha clausurat la reunió, ha afirmat que el Govern que es creu després de les eleccions catalanes ha de "redoblar esforços pel diàleg amb agents socials i econòmics" per construir una economia productiva, competitiva i innovadora.





També ha constatat un "reconeixement" a Josep González pels seus anys de contribució a l'economia catalana i a les pimes.