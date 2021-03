El periodista Xavi Casinos presenta el seu llibre 'Barcelona secreta II', on mostra "la cara B" de la ciutat

L'escriptor Xavi Casinos ha definit el seu llibre 'Barcelona secreta. Volum II '(Viena Edicions) com "la cara B" de la ciutat, en presentar-aquest dimarts a la capital catalana.





El periodista i escriptor Xavi Casinos (EP)





El seu nou llibre narra 60 històries de totes les que el periodista ha publicat en l'edició digital de 'La Vanguardia', i és la continuació de 'Barcelona secreta' (2019) i també de 'Barcelona. Històries, curiositats i misteris ', publicat fa quatre anys.





Casinos ha explicat que volia mostrar el desconegut i aquells elements que no es trobin en les guies de viatges habituals, però que es puguin veure o visitar.





El periodista Ramon Suñé, que li ha presentat l'obra, ha destacat que aquesta ciutat "dóna per a molt", per explicar i per descobrir, i Casinos ha coincidit en això, posant exemples, com la Barcelona dels barris, la contemporània, la romànica i la gòtica.





Algunes de les històries que es recullen a 'Barcelona Secreta II' són una 'Alhambra' en un edifici de barri de Sant Gervasi, un telègraf òptic a Montjuïc i l'existència d'un Sant Jordi 'cosmonauta' al Palau de la Generalitat, entre moltes altres.





INCURSIONS A LA BARCELONA METROPOLITANA

Suñé ha destacat que les 60 històries que omplen el segon volum són molt variades en el contingut, "com una de les gràcies del llibre", així com l'època històrica en què s'emmarquen.





Ha ressaltat que la nova publicació s'assembla a un llibre de viatge interior que permet transitar per l'interior d'una ciutat "que cada dia et sorprèn i té una cosa nova que oferir".





Sobre un possible volum d'històries de l'àrea metropolitana de Barcelona, més enllà de la capital, l'autor no ha dit que estigui entre els seus plans de moment, però sí que ha començat a fer algunes incursions en històries de l'Hospitalet de Llobregat ( Barcelona).