Forn, Turull i Sànchez criden a la unitat independentista i rebutgen la revocació del tercer grau

Els exconsellers Quim Forn i Jordi Turull i l'exlíder de l'ANC Jordi Sànchez han criticat aquest dimarts la suspensió del tercer grau i han cridat a la unitat de l'independentisme: "Us demano que no pareu i que anem a la una, no només quan ens fiquen pals, sinó per guanyar la llibertat de Catalunya ", ha clamat Turull.









Joaquim Forn (EP)









Els tres presos independentistes, juntament amb el líder d'ERC, Oriol Junqueras, l'exconseller Raül Romeva i el líder d'Òmnium, Jordi Cuixart, han participat aquest dimarts en un acte davant la presó de Lledoners organitzat per Òmniun Cultural després que el jutge hagi revocat el seu semillibertat i hagin de tornar a la presó.





L'exconseller Josep Rull no ha participat en l'acte perquè aquest dimarts tenia programada una operació, que ha anat bé, i haurà d'estar uns dies ingressat abans de tornar a la presó.





"Penseu en què sou capaços de fer si aneu tots a una", ha insistit Turull, que ha demanat no parlar dels presos sinó del que es pot fer per aconseguir la independència, i ha criticat la persecució a la qual, segons ell , estan sotmesos.





Sànchez ha agraït als assistents el suport, la victòria independentista del 14F i que se'ls exigeixi als partits independentistes que facin la seva feina "des de la unitat i amb voluntat de vèncer".





Per la seva banda, Forn ha criticat els que han "jugat" amb ells, prometent una reforma del delicte de sedició en el Codi Penal i l'indult als presos independentistes i l'han utilitzat en campanya electoral, i ha cridat a no defallir i perseverar en la lluita per la independència de Catalunya.