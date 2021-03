Un virus informàtic paralitza l'activitat del SEPE a tot Espanya i compromet fins a 100.000 prestacions diàries

Un virus en el sistema informàtic de el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) ha paralitzat la seva activitat a tot el país, tant en les 710 oficines que presten servei presencial, com en les 52 telemàtiques, segons ha constatat la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), sindicat més representatiu en les administracions públiques. Sindicats com CSIF o UGT apunten que cada dia que el sistema està caigut es poden comprometre entre 100.000 i 120.000 les sol·licituds de prestacions que no es poden resoldre, el que agreuja els retards que arrossega l'organisme des que esclatés la pandèmia. Es necessitaran diversos dies per recuperar la normalitat.





@CSIF





Els responsables informàtics del SEPE estan intentant identificar per on ha entrat aquest virus (Ransonware), que ha afectat tant als ordinadors dels llocs de treball com als portàtils de la plantilla que es troba teletreballant, per tal de restablir els serveis ho més aviat possible.





Aquesta situació ha provocat el retard en la gestió de centenars de milers de cites a tot Espanya, que se sumaran a la càrrega de treball de dies posteriors, amb les dificultats que tot això comporta davant la situació d'allau d'expedients que afronta el SEPE des l'inici de la pandèmia.





Des CSIF, lamenten el trastorn que està provocant aquest problema en els usuaris que tenien la seva cita concertada per a aquest dimecres, tant de manera presencial com telemàtica, als que se'ls està informant degudament de l'incident. A més, s'estan omplint sol·licituds de forma manual i prenent el seu número de telèfon per si cal tornar a contactar.





Així mateix, el CSIF manifesta la preocupació per aquesta fallada que se suma a tots els problemes que ve arrossegant el SEPE, tant en matèria de recursos humans com de mitjans materials. Des del sindicat fa mesos que demanant un decidit suport en inversió tecnològica, ja que les aplicacions i sistemes informàtics tenen una antiguitat mitjana d'uns 30 anys.