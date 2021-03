Catalunya pressiona per vacunar amb AstraZeneca als majors de 55: "O actuen ells o actuarem nosaltres"

La Conselleria de Salut de la Generalitat ha reclamat al Ministeri de Sanitat que autoritzi vacunar majors de 55 anys amb AstraZeneca davant les "noves evidències" que demostren la seva eficàcia en aquest grup d'edat enfront del Covid-19.





Vials de la vacuna d'AstraZeneca (EP)





En un article aquest dimecres a 'La Vanguardia' la consellera de Salut, Alba Vergés, i el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, insten Sanitat a tenir "més cintura" i recorden que França, Alemanya, Suècia, Itàlia, Grècia , Bèlgica i Andorra ja han avalat utilitzar AstraZeneca en persones grans.





En aquest sentit, destaquen que les dades preliminars d'una investigació escocesa "demostren que els ingressos hospitalaris de majors de 80 anys van caure un 81% a partir de la quarta setmana de la vacunació", el que ha portat a països europeus a modificar el seu posicionament inicial.





També subratllen que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana immunitzar majors de 65 anys i manté que "davant l'escassetat de vacunes, els països no han de ser temorosos amb Astra".





"Només una administració sense competències com el Ministeri és capaç de no aportar agilitat a la presa de decisions. Als que ens toca assumir totes les responsabilitats no estem disposats, perquè si no ens quedarem enrere i això no ens ho podem permetre", han afegit.





"POSAR A DISPOSICIÓ LES DOSIS"





D'altra banda, Salut ha urgit al Govern a "que facin el que els correspon, una sola cosa en la gestió de la pandèmia, que és posar a disposició les dosis per poder vacunar el màxim nombre de persones possible".





Per Vergés i Argimon, Catalunya no pot esperar més, tenint en compte que durant les pròximes tres setmanes caldrà "administrar gairebé en exclusiva les segones dosis, sense poder augmentar el gruix de persones vacunades", i que el límit d'edat en AstraZeneca ha portat al fet que els treballadors essencials joves hagin rebut la vacuna abans que els grans.





"Ens juguem la salut dels nostres ciutadans. Així, doncs, o actuen ells o actuarem nosaltres", han conclòs.