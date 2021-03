La CUP proposa a Pau Juvillà per presidir el Parlament

La CUP ha proposat al seu diputat electe al Parlament Pau Juvillà per presidir la Cambra catalana en la propera legislatura, han explicat fonts de la formació.





Pau Juvillà (EP)





Segons ha avançat Nació Digital, els 'cupaires' han plantejat el nom de Juvillà en els òrgans interns de la formació, que estan acabant de debatre quin rol volen tenir a la Mesa de la nova legislatura.





La CUP ja ha traslladat a Junts i ERC que està disposada a assumir la Presidència de Parlament si serveix per garantir que es pugui parlar de tot al Parlament davant dels possibles xocs que es produeixin amb el Tribunal Constitucional i per fer front a la presència de Vox a l'hemicicle.





Juvillà, que va ser el cap de llista de la CUP per Lleida a les eleccions catalanes del 14 de febrer, està pendent d'un judici per desobediència per no haver despenjat durant campanya electoral llaços grocs del seu despatx a l'Ajuntament de Lleida, la qual cosa podria comportar la seva inhabilitació.





El mateix Juvillà ha defensat que, més enllà dels noms, la CUP aposta per "convertir la Taula en un mur antifeixista i de defensa de la sobirania pròpia".





Aquest dimarts ERC, Junts i la CUP s'han reunit per primera vegada de manera conjunta per negociar la composició de la Mesa però la trobada ha acabat sense acord.





Els tres partits busquen un acord abans de el ple de constitució de Parlament d'aquest divendres, en què s'elegirà el president de la Cambra i la resta de membres de la Mesa.





Si arriben a un pacte podrien arribar a ocupar cinc dels set llocs de la Mesa i la principal incògnita és quin partit es queda amb la Presidència de Parlament: la CUP està disposada a assumir aquest càrrec, però Junts considera que li correspon a la seva formació aquest posat perquè fins ara sempre ho ha ostentat el segon partit independentista més votat.