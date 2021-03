Veïns de Badalona exigeixen que s'enderroqui la Mobba a l'abril: "No entenem per què s'està allargant aquesta agonia"

El passat 23 de febrer al Ple Municipal de Badalona, tots els partits de l'oposició van votar a favor d'aplicar una moratòria de sis mesos, per retardar l'enderrocament de la vella fàbrica Mobba, després de la creació de la "Plataforma per conservar la Mobba".





Fàbrica Mobba - Aj. de Badalona





Arran d'aquesta decisió, el dimarts 2 de març diversos veïns de la ciutat es van reunir a la Plaça de la Plana amb l'alcalde Xavier García Albiol, segons expliquen a CatalunyaPress, per manifestar la necessitat de l'enderroc urgent d'aquesta fàbrica. L'alcalde els va assegurar que s'havia desestimat la futura creació d'un pàrquing en aquesta zona i que es tindrà en compte l'opinió dels veïns per, en una segona fase, convertir l'entorn en zona verda.





Els veïns que viuen al barri, afectats pel deteriorament i el perill de la Mobba, expliquen a CatalunyaPress que no se senten escoltats pels partits de l'oposició, i per això, han sol·licitat explicacions. "Els habitants de barri són els que veritablement tenen interès pel bé de la zona i no la" plataforma "que té interessos particulars", explica una veïna de barri on es troba l'antiga fàbrica.





Concentració de veïns davant de la Mobba





El dijous 4 de març un grup de veïns es va reunir amb David Torrents, regidor del Partit Junts per Catalunya. Segons relaten, Torrents va demanar disculpes per haver votat la moratòria sense tenir en compte prèviament la seva opinió.





La nit d'aquest dimarts els veïns també s'han reunit amb la presidenta de Grup Municipal Socialista, Teresa González, i el regidor socialista Jordi Subirana. De la mateixa manera, han demanat explicacions, i els dos polítics han al·legat que "desconeixien que hi hagués tants veïns a favor de l'enderrocament de l'edifici, potser d'haver-ho sabut prèviament a Ple, pot ser que no hagin votat a favor de la moratòria", asseguren fonts veïnals a CatalunyaPress.





Tant el representant de Junts per Catalunya com els del PSC, van explicar als veïns que la moratòria no és vinculant i, per tant, l'alcalde pot dur a terme l'enderroc en qualsevol moment.





Els veïns assistents a les dues reunions, han comentat que aquest edifici no està assegurat per cap entitat i que l'Ajuntament és el responsable de les desgràcies que poden passar. "No entenem per què s'està allargant aquesta agonia i no s'actua immediatament a tancar la zona", lamenten. Els que viuen a prop de la fàbrica del Mobba suporten diàriament una plaga de rates i mosquits i el despreniment sobtat de vidres, ja que l'estructura de l'edifici es troba en un estat ruïnós.





Els representants de PSC s'han compromès a sol·licitar a l'Ajuntament que faciliti un calendari d'enderroc als veïns. "Confiem que, per fi, després de tantes reivindicacions durant tants anys, pel risc que comporta mantenir la fàbrica a peu, l'alcalde Albiol la enderroqui a l'abril", assegura una veïna a CatalunyaPress.