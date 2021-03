Manuel Valls no tornarÃ  a ser candidat a l'Alcaldia de Barcelona el 2023

El president de el grup municipal de BCN Canvi, Manuel Valls, ha anunciat que no es presentarà a les eleccions municipals de 2023 com a candidat a l'Alcaldia, tot i que ha defensat renovar el projecte polític de la formació amb què es va presentar als comicis el 2019 .





Manuel Valls (EP)





"Però jo com a candidat, no", ha puntualitzat en una entrevista de Betevé, en què ha apuntat que BCN Canvi no era el seu projecte personal i que, quan finalitzi aquest mandat, s'implicarà en un altre amb una visió més metropolitana.





En aquest sentit, Valls ha dit que BCN Canvi té "en certa manera" data de caducitat i que a partir de 2023 ajudarà de manera política, pedagògica i intel·lectual en un projecte per a Barcelona d'àmbit metropolità.





Preguntat per si tornarà a França d'aquí a dos anys, el regidor ha defensat el seu paper en la política barcelonina i la francesa: "És interessant poder parlar un dia en català sobre Barcelona i un altre dia en francès. Sóc així, és la meva identitat, és la meva doble cultura ", ha afirmat.





El també exprimer ministre francès ha lamentat la manca de diàleg amb l'alcaldessa, Ada Colau: "Falta interlocució directa entre els presidents dels grups i l'alcaldessa, sobretot els que han votat per ella i pels pressupostos", ha dit.