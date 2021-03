Xile supera Israel com el país del món amb més vacunats per cada cent habitants

Xile ha superat aquest dimarts Israel com el país del món amb més persones vacunades per cada 100 habitants en els darrers set dies, segons les dades d'Our World in Data sobre les quals es fa ressò el Ministeri de Salut.





El president de Xile, Sebastián Piñera - EP





Xile ha administrat almenys una dosi del vaccí a més de 4,2 milions de persones des que va començar la campanya d'immunització. A més, dilluns va batre un altre rècord amb 319.014 dosis diàries, segons 'La Tercera'.





Malgrat l'èxit de la campanya de vacunació, el Ministeri de Salut continua registrant xifres elevades de positius i dijous les restriccions augmentaran a diversos punts del país.





Les autoritats sanitàries han registrat aquest dimarts 3.528 casos i 19 defuncions a causa de la malaltia, i des del començament de la pandèmia s'han infectat 864.064 persones i 21.182 han perdut la vida.





Així mateix, l'ocupació de les unitats de vigilància intensiva ha tornat a augmentar i ja hi ha 1.839 pacients ingressats.