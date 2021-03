La UE provoca la ira de Londres després acusar-lo de bloquejar la sortida de vacunes

El president del Consell europeu, Charles Michel, ha irritat el Govern britànic després acusar-lo de bloquejar exportacions de vacunes el destí havien de ser els països de la Unió Europea, un supòsit que Londres rebutja de ple i pel qual ha volgut convocar el representant de la UE al país, Joao Val d'Almeida, encara que finalment hi haurà una reunió a menor nivell.





Charles Michel (EP)





En una publicació al seu bloc, Michel va voler respondre a les crítiques que acusen la UE de desenvolupar un "nacionalisme de vacunes" per com està gestionant la resposta a la pandèmia i el veto a les exportacions d'AstraZeneca mentre no compleixi amb el repartiment acordat amb els 27.





"Els fets no menteixen. Regne Unit i els Estats Units han imposat una prohibició total a les exportacions de vacunes o de components de vacunes produïts en el seu territori", va assegurar l'exprimer ministre belga, sense aportar xifres precises sobre l'impacte d'aquestes mesures per a la UE.





Regne Unit va reaccionar a través d'un portaveu per deixar clar que "qualsevol referència a una prohibició o restriccions de part del Regne Unit sobre vacunes és completament fals". La lluita contra el coronavirus és un repte "global" per al qual cal una col·laboració internacional en el desenvolupament de vacunes, ha conclòs.





Aquest missatge va ser traslladat també de manera més formal en una carta aquest dimarts a Michel signada pel ministre d'Exteriors del Regne Unit, Dominic Raab, tot i que des de l'equip del president del Consell no han volgut de moment confirmar la recepció del text ni comentar el seu contingut.





El malestar en el Govern de Boris Johnson va anar més enllà del desmentit i va voler convocar el representant de la UE al Regne Unit, Joao Val d'Almeida, encara que finalment la trobada serà entre l'encarregada de negocis a la delegació europea, Nicole Mannion, i el subsecretari permanent de l'Oficina de Relacions Exteriors, Commonwealth i Desenvolupament, Philip Barton.





Fonts europees indiquen que l'ambaixador no es troba en aquests moments a Londres, però subratllen també amb ironia que Londres hauria complicat convocar l'ambaixador atès que el Govern britànic es nega a reconèixer com a tal perquè vol reduir el seu estatus a representant d'un organisme internacional.





No és la primera vegada que la Unió Europea suggereix que el país veí, acabat de sortir de la Unió Europea, posa traves a la sortida de contingents de vacunes cap dels Vint.





A l'acabar l'última cimera de líders de la UE el passat 25 de febrer, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va dir en resposta a una pregunta en roda de premsa que tant Regne Unit com els Estats Units comptaven amb mecanismes per bloquejar aquestes exportacions.





El comentari tampoc va agradar a l'altre costat de Canal de la Mànega però la tensió no va arribar a fer-se pública, ja que, segons han indicat a Europa Press fonts britàniques, van traslladar el malestar "en privat" a l'executiu comunitari, per evitar crear polèmica en públic per unes declaracions que consideren "més ambigües" que les de Michel.