Detingut a Barcelona un "perillós fugitiu" condemnat a perpetuïtat a França

La Policia Nacional ha detingut a Barcelona un "perillós fugitiu" a què li constaven dues ordres europees de detenció i entrega i una condemna de reclusió de perpetuïtat interposades per les autoritats franceses per diversos fets delictius, segons un comunicat.





Les investigacions van començar a finals del passat mes de febrer, quan la Policia Nacional de França va transmetre una sol·licitud per a la localització i detenció d'aquest fugitiu per un fet que va ocórrer a l'octubre de 2017 a França, on es va condemnar a tres anys de presó per presumptes agressions greus i lesions amb arma de foc.





Segons les investigacions, aquest fugitiu va ser també entre desembre de 2019 i juny de 2020 líder d'una organització criminal presumptament dedicada al tràfic d'estupefaents, i va ordenar i va participar en una sèrie d'ajustos de compte com segrestos i atacs amb armes de foc i de guerra , fets que van ocasionar lesions i van provocar la mort a diverses persones i pels quals s'enfronta a una condemna de reclusió a perpetuïtat.





DETINGUT AL VESTÍBUL D'UN HOTEL





Després de rebre la sol·licitud de la policia francesa, els agents van establir un dispositiu tècnic policial que va permetre detectar al fugitiu al vestíbul d'un hotel de centre de Barcelona.





Els agents van aconseguir detenir el fugitiu, utilitzant una tècnica adequada per al seu caràcter violent, la seva perillositat i la possibilitat que fos armat, i també va ser detinguda la seva parella per una presumpta falsedat documental.