Espaiar la dosi de la vacuna de la Covid-19 augmenta el nombre d'immunitzats i redueix el de casos

Retardar les segones dosis de les vacunes COVID-19 hauria de reduir el nombre de casos a curt termini, al temps que augmenta ràpidament el nombre de persones immunitzades, encara que la càrrega de casos a més llarg termini i el potencial d'evolució del "escapament" viral de la immunitat dependran de la solidesa de les respostes immunitàries generades per infeccions naturals i d'una o dues dosis de vacuna, segons un estudi de la Universitat de Princeton, als Estats Units, i la Universitat de McGill, al Canadà.





"Diversos països, inclosos el Regne Unit i Canadà, han declarat que retardaran les segones dosis de vacunes COVID-19 en resposta a l'escassetat de subministrament, però també en un intent d'augmentar ràpidament el nombre de persones immunitzades", ha assenyalat l'autor principal Chadi Saad-Roy, candidat a l'Institut Lewis-Sigler de Genòmica Integrativa de Princeton.





"Els assajos clínics originals de les vacunes, més l'epidemiologia posterior, són força optimistes pel que fa a l'eficàcia de la primera dosi. No obstant això, encara no estem segurs de com la força i la durada de la immunitat d'una sola dosi, o el curs complet de dues dosis o la infecció natural, per al cas, persistiran a llarg termini ", ha afegit.





Per a l'estudi, publicat a la revista 'Science', els investigadors van utilitzar un model simple per projectar la incidència de casos de COVID-19, així com el grau d'immunitat de la població, sota una varietat de règims de dosificació de vacunes i supòsits relacionats amb les respostes immunitàries.





"Tot això tindrà un impacte en la dinàmica de futurs brots", ha assenyalat el coautor Simon Levin, professor universitari distingit James S. McDonnell en Ecologia i Biologia Evolutiva de Princeton i membre associat de la facultat a l'Institut Ambiental High Meadows (HMEI) .





"Donades les incerteses immunològiques i epidemiològiques que impulsen aquests resultats, els models simples són una eina essencial per explorar les possibilitats futures", ha afegit l'autora principal Caroline Wagner, professora assistent de bioenginyeria a la Universitat McGill.





El model, per exemple, permet suposar que les respostes immunes després d'una sola dosi seran més febles que les que segueixen a una infecció natural o dues dosis. "Això sembla ser coherent amb els primers informes de països que han desplegat ràpidament vacunes d'acord amb un calendari de segona dosi retardat", ha expressat la coautora Andrea Graham, professora d'ecologia i biologia evolutiva de Princeton i membre associat de la facultat en HMEI .





L'estudi va trobar que les estratègies de dosi única poden, com s'esperava, reduir el nombre de casos a curt termini a l'immunitzar més ràpidament a un major nombre de persones. No obstant això, si les respostes immunitàries després d'una dosi són menys sòlides, els pics epidèmics posteriors poden ser més grans.





"De manera més optimista, trobem que a mesura que augmenta la capacitat de la vacuna, augmentar les taxes de vacunació o canviar el règim de dosificació per estar més a prop del programa recomanat de dues dosis pot mitigar aquests efectes epidemiològics a més llarg termini, la qual cosa és important per a la planificació de la salut pública ", ha explicat Wagner.





POTENCIAL D'ESCAPAMENT IMMUNOLÒGIC VIRAL





Un altre resultat important associat amb les respostes immunes imperfectes és el potencial d'escapament immunològic viral. Per començar a abordar aquest tema complex, els autors van adaptar un model "filodinámico" simple existent per la fuita immunològic viral desenvolupat pels coautors Bryan Grenfell, la professora Kathryn Briger i Sarah Fenton d'Ecologia i Biologia Evolutiva i Assumptes Públics; Oliver G. Pybus, professor d'evolució i malalties infeccioses a la Universitat d'Oxford; i Edward C. Holmes, membre llorejat australià d'ARC i professor de la Universitat de Sydney; juntament amb altres col·legues que no participen en la feina actual.





La teoria de la fuita immune viral prediu que en individus amb immunitat parcial, una pressió de selecció moderada combinada amb una transmissió viral suficient podria impulsar l'evolució viral. Aquí, els autors exploren aquesta possibilitat juntament amb una varietat d'altres escenaris, inclòs el cas més optimista d'un potencial mínim d'adaptació a hostes amb immunitat debilitada després d'una o dues dosis de vacuna.





Ja ha sorgit a l'almenys una variant que pot adaptar-se per una fuita immunològic parcial. La teoria simple subratlla que l'evolució i transmissió de variants per hostes infectats amb nivells intermedis d'immunitat pot ser important. "Per tant, la força i la durada de la immunitat, i particularment l'efecte d'aquests sobre la retransmissió, són paràmetres clau a determinar", ha afegit Grenfell, qui és un membre associat de la facultat en HMEI.





"Els nostres resultats depenen en gran mesura de la solidesa de les respostes immunitàries després d'una i dues dosis de vacuna, però en última instància, aquests paràmetres clínics són en gran part desconeguts", explica el coautor Michael Mina, professor assistent de la Facultat de salut Pública de Harvard i la Facultat de Medicina de Harvard. .





En el futur, serà fonamental tenir un millor maneig d'aquests per poder prendre decisions de política pública sensates. Els investigadors suggereixen que l'aleatorització dels intervals de dosis al principi de les campanyes de vacunació i el control acurat de les càrregues virals i els marcadors immunitaris en les persones vacunades, així com en les que han tingut infeccions naturals i els seus contactes, poden ser enfocaments importants per fer-ho.





Una troballa intuïtiu que emfatitza l'article és que les taxes molt baixes d'administració de vacunes poden estar associades amb un major nombre de casos i, possiblement, un major potencial d'adaptació viral. "Això subratlla fortament la importància d'una distribució global equitativa de la vacuna, ja que la fuita immunològic en un lloc es propagarà ràpidament", assenyala C. Jessica E. Metcalf, professora associada d'ecologia i biologia evolutiva i assumptes públics a Princeton i també membre associat de la facultat en HMEI.