Almeida es desmarca d'Ayuso i nega que el govern municipal de Madrid estigui en perill

L'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha conversat aquest dimecres via telefònica amb la vicealcaldessa, Begoña Villacís, qui li ha garantit que "no hi haurà moció de censura". "Som un govern cohesionat i fort que treballem junts", ha llançat davant la premsa a la Plaça de la Vila.





José Luis Martínez-Almeida - EP





D'aquesta manera ha descartat el regidor madrileny la possibilitat d'una moció de censura al consistori de la capital. Martínez-Almeida ha agraït "la confiança" que té en ell la vicealcaldessa "perquè l'Ajuntament pugui seguir fent aquesta feina".





Sobre la conversa entre tots dos ha indicat que ha estat "molt grata tant des del punt de vista persona com des del punt de vista polític perquè garanteix que no hi ha moció".





Almeida no ha volgut valorar que el PSOE i Cs han presentat al registre de l'Assemblea Regional una moció de censura que desbancaria el PP de govern autonòmic.