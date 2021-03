Susana Díaz descarta, de moment, una moció de censura a Andalusia

La secretària general d'PSOE d'Andalusia, Susana Díaz, ha considerat aquest dimecres "evident" que, a la Regió de Múrcia, Ciutadans (Cs) "s'ha adonat que el PP ho està portant a la ruïna", però ha advertit que els socialistes andalusos "no estan en càbales electorals" en aquesta comunitat autònoma.





Susana Díaz (EP)





Així ho ha traslladat la també expresidenta de la Junta en una roda de premsa a la seu de l'PSOE-A ia preguntes dels periodistes sobre si una moció de censura com la que el PSOE i Cs han presentat aquest dimecres a la Regió de Múrcia podria ser "extrapolable" a Andalusia, on PP i Cs governen també en coalició, com en aquesta comunitat.





Susana Díaz ha respost que els socialistes andalusos "estem aquí a la pandèmia, al que hem d'estar, a la situació que estan travessant els andalusos", i no "en càbales electorals a dos anys d'unes eleccions" autonòmiques com les que en Andalusia s'haurien de celebrar el 2022.





La dirigent socialista ha dit desconèixer els "detalls" del que ha passat a Múrcia, però ha argumentat que "és evident que Cs allà s'ha adonat que el PP ho està portant a la ruïna, i el empassa permanent al que li diu la ultradreta ho està portant a una situació insostenible, i això haurà fet que Cs mogui fitxa i pensi que no és el que a hores d'ara vol el conjunt de la ciutadania i especialment els seus votants ".





De la mateixa manera, ha opinat que també "és evident" que al president de la Junta i de l'PP-A, Juanma Moreno, "no li surten comptes", i "avui se l'ha tornat a recordar la ultradreta" de Vox, que "des del principi de la legislatura li ha dit que qui mana aquí són ells", que és "als quals" el líder popular "li deu la Presidència" de el Govern andalús, segons ha remarcat.





Susana Díaz ha postil·lat que no sap si Moreno està en "càbales electorals", però ha advertit que, "si ell està en això" és que "no està en el que a la gent li preocupa i necessita", i això "demostra manca de sensibilitat i molta falta d'humanitat amb el que Andalusia mereix dels seus governants ", segons ha sostingut la secretària general de l'PSOE-A.