Isabel Díaz Ayuso convoca eleccions anticipades a Madrid el 4 de maig

(Ampliació) La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha convocat eleccions anticipades a la regió. Després de la moció de censura presentada per PSOE i Ciutadans a Múrcia, aquest dimecres s'ha reunit el Consell de Govern, com és habitual cada setmana. Allà la presidenta regional ha traslladat la seva decisió de convocar eleccions per al 4 de maig.





Isabel Díaz Ayuso (EP)





Segons han indicat fonts de la Presidència de la Comunitat ho ha fet per "frenar una moció de censura" "Si es presentés la moció de censura, no es podria convocar eleccions", han argumentat.





Per tant trenca 'de facto' l'acord signat entre PP i Ciutadans de manera unilateral així com la seva paraula donada, la qual cosa és des del nostre punt de vista la major irresponsabilitat que ha fet des que fa un any i mig assumís la Presidència ", ha assenyalat minuts després el vicepresident davant els mitjans de comunicació.





AGUADO HO VEU "UNA IRRESPONSABILITAT"





Per Aguado, Ayuso ha comès una irresponsabilitat "no només perquè els madrilenys necessiten estabilitat per sobre de tot sinó perquè hi ha més de 400 persones encara ingressades als hospitals de la Comunitat de Madrid, hi ha 94.000 persones més a l'atur a la regió" i es està encara "amb una economia molt debilitada que necessita certesa i no temeritat". Amb aquesta decisió, el que es troben "és una galleda d'aigua freda per a milions de madrilenys".





"Per un capritx personal i electoral, segurament induït pel seu entorn, ens porta a una situació on es produiran unes noves eleccions a la Comunitat de Madrid i on es tirarà per terra tota la feina feta per aquest Govern. És realment una pèssima notícia" , ha declarat.





Aguado ha sostingut que és una "absoluta irresponsabilitat" i ha recalcat que els madrilenys "no es mereixen pagar la corrupció de PP de Múrcia a Madrid". "Res té a veure Múrcia amb Madrid i no obstant això la presidenta condemna als madrilenys a haver d'assumir les conseqüències en primera persona", ha manifestat.





Segons ha exposat, els consellers de Ciutadans seguiran treballant "matí, tarda i nit" perquè la Comunitat de Madrid surti de la crisi provocada pel coronavirus i per que l'economia es recuperi ".El vicepresident de Madrid, Ignacio Aguado, acaba de anunciar als mitjans de comunicació que la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha renunciat al seu càrrec trencant el Govern de coalició.





El moviment d'Ayuso arriba després que Ciutadans hagi anunciat una moció de censura contra el PP al Govern de Múrcia. Els madrilenys hauran de tornar a votar en els pròxims mesos.





Aguado afirma que Ayuso només els ha donat "excuses" per justificar la seva decisió i ha titllat d ' "irresponsable" i de "terrible temeritat" la seva renúncia. Aguado ha negat que la direcció de Ciutadans de Madrid es plantegés deixar de donar suport a el Govern d'Ayuso, com sí que ha passat a Múrcia.