El Govern incrementa l'ajuda als autònoms fins als 374,7 milions i els 187.392 beneficiaris

El Govern ha incrementat l'ajuda extraordinària als autònoms fins als 374.700.000 d'euros i els 187.392 beneficiaris i segmentar les ajudes a treballadors en expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) en quatre trams, i percebran entre 600 i 900 segons el temps d'afectació.





Chakir el Homrani (EP)





Ho ha dit aquest dimecres el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Chakir el Homrani, en una roda de premsa telemàtica per valorar l'impacte de les ajudes econòmiques a treballadors autònoms i a treballadors en ERTO, acompanyat del director general de Relacions Laborals, Enric Vinaixa, després d'una reunió de Consell del Diàleg Social.





Ha explicat que preveuen pagar en les pròximes dues setmanes --a partir del 15 de març-- un total 468 milions d'euros a 329.000 beneficiaris (187.392 autònoms i 141.796 treballadors en ERTE i fixos discontinus) en el marc de les ajudes anunciades per aquests col·lectius.





El conseller ha lamentat que les dades dels autònoms són molt preocupants perquè una gran part té uns ingressos per sota dels 5.000 euros: "Trobem un percentatge no petit d'autònoms que registren ingressos negatius, això encara li dóna més importància a aquesta voluntat de donar aquesta ajuda el més ràpid possible i que sigui un element per superar aquesta situació ".





Els 187.392 autònoms que s'han registrat percebran una ajuda de 2.000 euros en pagament únic, el que suposa aquesta inversió de 374.700.000 d'euros i un increment de 95 milions respecte la quantitat prevista, que era de 280 milions per a un total de 140.000 autònoms.





TREBALLADORS EN ERTO





En el cas dels treballadors en ERTE i els fixos discontinus, han sol·licitat ajuts de mínim 600 euros un total 141.796 persones (134.494 en expedient i 7.302 fixos discontinus) i percebran 93,5 milions d'euros, fet que suposa 11,5 milions menys del previst, que estaven pensats per 175.000 persones.





Homrani ha explicat que, com va avançar el Govern a finals de gener, els ajuts per a treballadors en ERTO s'han estratificat en quatre trams segons el temps d'afectació dels expedients.





Així, 58.105 persones (41%), que porten fins a tres mesos en ERTO, cobraran 600 euros; 82.661 persones (58,3%), afectades entre quatre i cinc mesos, rebran 700 euros; 753 persones (0,5%), afectades entre sis i set mesos, han de percebre 800 euros, i 268 persones (0,02%), en ERTO entre vuit i deu mesos, cobraran 900 euros.





Segons dades de l'Ministeri de Treball, el passat mes de febrer va finalitzar amb 190.902 treballadors afectats per ERTO a Catalunya, fet que suposa un increment respecte al mes de desembre de 2020.





BENEFICIARIS





Pel que fa a les ajudes a autònoms, un 48% dels beneficiaris són homes i més del 30% dones --una part no ha registrat el seu gènere--, mentre que un 70% són de la demarcació de Barcelona, un 43% tenen entre 26 i 45 anys, un 82% són del sector serveis i més de 56% porten donats d'alta en el Repta més de cinc anys.





Pel que fa a les partides per a treballadors en ERTO, el 57% són homes, el 43% són dones i el segment d'edat majoritari és entre els 26 i 45 anys, ja que representen el 42% dels beneficiaris, mentre que la demarcació de Barcelona és la que més beneficiar-vos compte (72%).





El conseller ha subratllat que es tracta de l'ajuda més important a Espanya, i ha defensat que és una aposta molt important que es va situar en l'acord de bases de la recuperació econòmica, així com una mostra de l'aposta per arribar al màxim de persones vinculades a la vulnerabilitat.





PLA D'AJUDES





El Govern va autoritzar el passat 9 de febrer una transferència de 415 milions d'euros a la Conselleria de Treball per finançar el paquet d'ajudes que el departament gestionarà en aquest primer trimestre per donar suport als col·lectius més afectats pel Covid-19.





Aquests recursos van permetre activar una ajuda directa d'uns 600 euros per a persones treballadores amb baixos ingressos en situació de ERTE i fixos discontinus que no cobrin el salari mínim de referència català, fixat en 1.239,5 euros, amb un impacte pressupostari inicialment previst de 105 milions d'euros i es podien sol·licitar des del 15 de febrer.





També van servir per finançar la reedició de l'ajuda de 2.000 euros per al manteniment de l'activitat econòmica de les persones treballadores autònomes individuals o que formen part d'una microempresa que es va posar en marxa a finals de 2020, i que es va preveure una despesa addicional de 280 milions d'euros, les sol·licituds dels quals podien formalitzar des del 19 de febrer.





Aquestes partides formen part del paquet d'ajudes de 618 milions d'euros anunciat a finals de gener pel Govern, i que s'ha de finançar amb l'increment de 1.800 milions d'euros dels Pressupostos prorrogats de la Generalitat per 2021.