Detingudes 46 persones a Cadis, Màlaga, Almeria, Múrcia, Barcelona i Ceuta d'una xarxa de narcotràfic

Agents de la Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal dedicada a el tràfic de drogues, intervenint 8.665 quilos d'haixix, una arma de foc real, sis embarcacions pneumàtiques semirígides i detenint a 46 persones en una operació contra el narcotràfic amb registres efectuats a les províncies de Cadis, Màlaga, Almeria, Múrcia, Barcelona i a la Ciutat de Ceuta, en la qual s'ha desarticulat a la xarxa liderada per un presumpte narcotraficant conegut com 'El Tapi'.













Segons ha explicat la Guàrdia Civil en una nota, l'operació, anomenada 'Asgard', ha estat portada a terme per la Guàrdia Civil de la Comandància d'Algesires i l'Òrgan de Coordinació contra el Narcotràfic (OCON-SUD), dirigits pel Jutjat d'Instància i Instrucció número 1 d'Estepona (Màlaga).





Des de l'inici de les investigacions, els agents van poder comprovar de primera mà que es trobaven davant d'una organització perfectament estructurada, en la qual els integrants adoptaven elevades mesures de seguretat, tant a l'hora de comunicar-se com a l'hora de realitzar desplaçaments encaminats a l'aprovisionament i distribució de substàncies estupefaents.





Aquesta organització, que comptava amb una gran capacitat logística i una alta i contínua activitat delictiva, estava assentava principalment a la zona de la Costa de el Sol (Màlaga), si bé, al llarg de la investigació ha quedat patent la gran mobilitat geogràfica de seus membres, havent-se acreditat la seva participació en nombrosos delictes de tràfic de drogues duts a terme a la Costa de el Sol, Camp de Gibraltar, Almeria i Huelva.





Per a l'execució de les seves accions il·lícites vinculades a el tràfic de drogues posseïen un suport logístic a la província d'Almeria que els dotava de les infraestructures necessàries per a guardar i botar les embarcacions pneumàtiques semirígides que posteriorment eren utilitzades per transportar els fardells d'haixix des del Marroc a les costes espanyoles.





L'organització criminal utilitzava diverses naus situades en polígons industrials d'Almeria, Múrcia i Barcelona per a les tasques logístiques de guarda i custòdia de les embarcacions pneumàtiques semirígides i de l'aprovisionament de les garrafes de combustible utilitzats per aquestes. Al llarg de la investigació s'han pogut observar trasllats d'un gran nombre d'aquestes embarcacions.





La seva capacitat logística els permetia arribar fins i tot a Portugal, on es desplaçaven alguns dels seus integrants per dur a terme activitats necessàries per al posterior tràfic de drogues, sent clau per a la recerca la col·laboració amb la Policia Judiciària de Portugal.





Relacionat amb l'operació i sota la direcció del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 4 de Ceuta, la Guàrdia Civil investigava en paral·lel -operació Collar-- una estructura de blanqueig de capitals dels beneficis procedents del narcotràfic en què participaven diversos dels ara detinguts.





Un cop coordinades les actuacions amb els dos jutjats, es va decidir realitzar una explotació conjunta de les mateixes. En la investigació del delicte de blanqueig de capitals s'ha comptat amb el suport de l'Oficina de Recuperació i Gestió d'Actius (ORGA), el paper ha estat fonamental en l'esbrinament patrimonial, localitzant béns a nom dels investigats i d'altres sobre els que hi ha indicis d'haver ocultat la seva titularitat real.





Durant l'esmentada investigació de blanqueig de capitals s'ha descobert un patrimoni mobiliari i immobiliari blanquejat d'un valor aproximat de tres milions d'euros. D'altra banda, els béns mobles i immobles bloquejats es valoren en 1.500.000 euros aproximadament.





UN LÍDER DIFÍCIL DE LOCALITZAR





L'inici de les actuacions va ser desencadenat per la detenció del líder de l'organització investigada, conegut amb l'àlies de 'El Tapi', considerat actualment com una de les figures destacades del narcotràfic, que organitzava i dirigia el transport d'haixix des de les costes de Marroc fins a la costa andalusa.





Als seus 33 anys, compta amb un ampli historial delictiu en què acumula nombroses causes pendents per narcotràfic, fet que li ha atorgat un gran prestigi dins d'aquest tipus d'organitzacions. Es va mostrar molt esquiu durant el desenvolupament de la investigació, i fins i tot disposava de diversos membres de la seva organització que s'encarregaven de prestar-seguretat i cobertura. A més, estava considerat un dels principals objectius de la Guàrdia Civil en la seva lluita contra el narcotràfic al Camp de Gibraltar.





En l'explotació de les dues operacions, que es desenvolupa des de dilluns passat, s'ha comptat, entre altres, amb el suport de les Unitats de Seguretat Ciutadana (USECIC) de les comandàncies afectades, Grup d'Acció Ràpida (GAR) i Agrupació de Reserva i Seguretat (ARS).