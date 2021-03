La Policia de Terrassa talla el trànsit del carrer Bartrina per assistir una persona que havia caigut a casa seva

Intersecció entre el carrer de Bartrina i el carrer de Frederic Mistral - GOOGLE MAPS





El 112 va informar ahir, a les 10.18 h, que una persona havia caigut a l’interior del seu domicili, ubicat al carrer de Frederic Mistral, i que no es podia obrir la porta des de l’exterior per accedir-hi, ja que tenia posades les claus al pany per l’interior.





Fins al lloc van acudir diverses dotacions Bombers, del SEM i de la Policia Municipal. Els agents van tallar el trànsit del carrer de Bartrina, amb el carrer de Frederic Mistral, perquè els efectius de Bombers poguessin accedir al pis per la finestra, desplegant l’escala mòbil.





Un cop a l’interior de l’edifici, van comprovar que la persona es trobava en bon estat i que no havia pogut incorporar-se després de caure, però no requeria trasllat a cap centre hospitalari. Els agents van reobrir el trànsit un cop finalitzada la intervenció.





Cinc denúncies per incompliment de les restriccions per contenir la Covid-19





La Policia Municipal va interposar aquest dimarts un total de cinc denúncies per incomplir les restriccions per contenir la Covid-19. Tres d’aquestes denúncies es van interposar a tres persones que es trobaven al Parc dels Catalans sense dur la mascareta posada.





Els agents els van identificar i els van denunciar per no respectar les mesures en matèria de salut pública, interposant també una altra denúncia a un d’ells per incomplir les ordres dels agents i per menyspreu a l’autoritat.





Les altres dues denúncies es van interposar a dues persones que circulaven per la via pública sense dur la mascareta posada.